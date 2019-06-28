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РИА Новости
Саммит G20 в Осаке

Глава МИД Японии остался доволен условиями для журналистов, освещающих G20

Вчера, 11:07
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРабочий визит президента РФ В. Путина в Японию для участия в саммите "Группы двадцати"
Рабочий визит президента РФ В. Путина в Японию для участия в саммите Группы двадцати
© РИА Новости / Илья Питалев
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Рабочий визит президента РФ В. Путина в Японию для участия в саммите "Группы двадцати"
ОСАКА (Япония), 28 июн – РИА Новости. Глава МИД Японии Таро Коно осмотрел международный пресс-центр проходящего в Осаке саммита G20, сфотографировал зону с закусками, а похвалил созданные для журналистов условия.
Сопровождающие Коно вначале подвели его к одним из центральных мониторов, где отображается вся информация о предстоящих и прошедших мероприятиях, а затем показали зону с закусками и напитками, доступными для журналистов в любое время. Глава МИД достал свой мобильный телефон и сделал несколько фотографий предлагаемой еды.
Уже по пути в сторону выхода глава японского МИД, еще раз окинув взглядом пространство пресс-центра, отметил: "Здорово, здорово".
Саммит G20 официально стартовал в японской Осаке в пятницу, 28 июня. Япония впервые стала хозяйкой форума. Помимо стран, входящих в "группу двадцати" - Аргентины, Австралии, Бразилии, Канады, Китая, Франции, Германии, Индии, Индонезии, Италии, Мексики, Южной Кореи, ЮАР, России, Саудовской Аравии, Турции, Великобритании, США, Евросоюза и Японии, в форуме примут участие Испания, Сингапур, Таиланд, Египет, Сенегал, Чили, Вьетнам, Нидерланды, а также такие международные организации как ООН, Всемирный банк, Международный валютный фонд, ВТО и другие.
Ожидается, что лидеры стран "двадцатки" обсудят вопросы торговли и инвестиций, инноваций, неравенства, прежде всего, гендерного, экологии и энергетики. Кроме этого, запланировано проведение двух дополнительных мероприятий – по цифровой экономике и по расширению прав и возможностей женщин.
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