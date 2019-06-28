Глава МИД Японии остался доволен условиями для журналистов, освещающих G20

Рабочий визит президента РФ В. Путина в Японию для участия в саммите "Группы двадцати"

Рабочий визит президента РФ В. Путина в Японию для участия в саммите "Группы двадцати"

ОСАКА (Япония), 28 июн – РИА Новости. Глава МИД Японии Таро Коно осмотрел международный пресс-центр проходящего в Осаке саммита G20, сфотографировал зону с закусками, а похвалил созданные для журналистов условия.

Сопровождающие Коно вначале подвели его к одним из центральных мониторов, где отображается вся информация о предстоящих и прошедших мероприятиях, а затем показали зону с закусками и напитками, доступными для журналистов в любое время. Глава МИД достал свой мобильный телефон и сделал несколько фотографий предлагаемой еды.

Глава МИД Японии наведался с неожиданным визитом в пресс-центр саммита G20 - посмотреть, как работается журналистам. «Хорошо здесь все обустроили», - сказал министр, кивнув в сторону гамаков #G20 #G20Summit pic.twitter.com/qaFZHECR9s — Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) 28 июня 2019 г.

Уже по пути в сторону выхода глава японского МИД, еще раз окинув взглядом пространство пресс-центра, отметил: "Здорово, здорово".

Саммит G20 официально стартовал в японской Осаке в пятницу, 28 июня. Япония впервые стала хозяйкой форума. Помимо стран, входящих в "группу двадцати" - Аргентины, Австралии, Бразилии, Канады, Китая, Франции, Германии, Индии, Индонезии, Италии, Мексики, Южной Кореи, ЮАР, России, Саудовской Аравии, Турции, Великобритании, США, Евросоюза и Японии, в форуме примут участие Испания, Сингапур, Таиланд, Египет, Сенегал, Чили, Вьетнам, Нидерланды, а также такие международные организации как ООН, Всемирный банк, Международный валютный фонд, ВТО и другие.