Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-28T11:04Z
https://ria.ru/20190628/1556003160.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155536/24/1555362478_0:456:2224:1707_1036x0_80_0_0_0397e82506865514853188566edb1905.jpg
РИА Новости

Российские космонавты выйдут в открытый космос второй раз за год

Вчера, 11:04
254
© Фото : РоскомосВыход в открытый космос
Выход в открытый космос
© Фото : Роскомос
Выход в открытый космос . Архивное фото
ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК (Московская область), 28 июн - РИА Новости. Второй в этом году выход российских космонавтов в открытый космос с борта Международной космической станции состоится 20 ноября 2019 года, рассказал в пятницу российский космонавт Александр Скворцов.
Ранее сообщалось, что в текущем году российские космонавты поработают в открытом космосе всего один раз. В ночь на 30 мая за борт космической станции выходили космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин.
Антропоморфный робот Федор
27 июня, 01:12
Источник рассказал, как космонавт будет управлять роботом "Федором" на МКС
"Изначально он [выход] планировался на 12 декабря, но по согласованию с партнерами перенесли его на 20 ноября", - сказал Скворцов на предполетной пресс-конференции.
Скворцов уточнил, что ему предстоит работать за бортом станции вместе с другим российским космонавтом Олегом Скрипочкой.
Старт очередной экспедиции на МКС длительностью 201 день запланирован на 20 июля с космодрома Байконур. В составе основного экипажа российский космонавт Александр Скворцов, астронавт Европейского космического агентства (ЕКА) итальянец Лука Пармитано и американец Эндрю Морган. В дублирующий экипаж вошли россиянин Сергей Рыжиков, американец Томас Машберн и японец Соичи Ногучи.
Транспортировка ракеты-носителя Союз-ФГ
Вчера, 09:38
Экипажи "Союза" допустили к продолжению подготовки на Байконуре
400000
Александр СкворцовМеждународная космическая станцияРИА Наука
Рекомендуем
Американский военный спутник вывели в космос с борта МКС
РИА
Новости
Старт ракеты-носителя
Робот и утенок стали индикаторами невесомости экипажа корабля "Союз МС-13"
Транспортировка ракеты-носителя Союз-ФГ
Экипажи "Союза" допустили к продолжению подготовки на Байконуре
Следующий грузовой корабль "Прогресс" полетит к МКС по сверхбыстрой схеме
Лента
новостей
Флаги стран БРИКС. Архивное фото
В орбитальную группировку стран БРИКС войдут пять космических аппаратов
Артур Чилингаров
Россия отстает от Европы в изучении Арктики, считает Чилингаров
Так художник представил себе радиовсплеск, родившийся в галактике DES J2144-4054
Ученые впервые локализовали источник одиночных "радиосигналов пришельцев"
Макет криоэкрана для радиотелескопа Миллиметрон. Архивное фото
В РАН рассказали, когда состоится запуск космического телескопа "Спектр-М"
Реконструкция первобытных мужчины и женины в музее неандертальцев в Меттмане
Неандертальцы оказались нелюдимыми домоседами, выяснили ученые
В Белоруссии прокомментировали договоренность о передаче пленных Киеву
Рабочий визит президента РФ В. Путина в Японию для участия в саммите Группы двадцати
Глава МИД Японии остался доволен условиями для журналистов, освещающих G20
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трампом на полях саммита Группы двадцати в Осаке
В Белом доме рассказали подробности переговоров Путина и Трампа
Мозырский нефтеперерабатывающий завод
Минск оценил потери НПЗ в Мозыре от ЧП с "Дружбой" в 20 миллионов долларов
Офис компании Яндекс в Москве
Сервисы "Яндекса" восстановили работу после сбоя
Минск обратится в суд, если Москва не компенсирует ущерб от ЧП с нефтью
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:38Москвичей предупредили об усилении ветра в ближайшие часы
11:38Путин рассказал о выборе, который стоит перед Евросоюзом
11:36Трамп отказался сообщить, как США ответят на нарушения Ираном СВПД
11:35В Сирию за сутки вернулись более 1,8 тысячи беженцев
11:34Трамп рассказал о пяти стратегиях по Венесуэле
11:33Кузбасс готов принять на отдых 140 детей из подтопленного Приангарья
11:32В Сети отреагировали на слова о позоре украинской дипломатии из-за Климкина
11:32Путин: приверженцы либеральной идеи навязывают свою позицию большинству
11:31В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
11:30Силовики 28 раз за сутки нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР
11:28Вопрос с поставками С-400 решен окончательно, заявил Эрдоган
11:28Путин объяснил, зачем провел встречу с Терезой Мэй
11:25Правительство выделит средства пострадавшей от паводка Иркутской области
11:25Лидеры G20 пообещали бороться с проблемами старения
11:23Эрдоган не виноват в ситуации с покупкой С-400, заявил Трамп
11:22Россия будет зеркально действовать на международной арене, заявил Путин
11:22Ряд стран G20 выразили озабоченность ситуацией на Ближнем Востоке
11:19Путин прокомментировал вопрос о приезде мировых лидеров на юбилей Победы
11:14Путин прокомментировал возвращение российской делегации в ПАСЕ
11:13Путин прокомментировал деятельность Медведчука по освобождению пленных
Лента новостейМолния