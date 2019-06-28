Российские космонавты выйдут в открытый космос второй раз за год

ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК (Московская область), 28 июн - РИА Новости. Второй в этом году выход российских космонавтов в открытый космос с борта Международной космической станции состоится 20 ноября 2019 года, рассказал в пятницу российский космонавт Александр Скворцов.
Ранее сообщалось, что в текущем году российские космонавты поработают в открытом космосе всего один раз. В ночь на 30 мая за борт космической станции выходили космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин.
"Изначально он [выход] планировался на 12 декабря, но по согласованию с партнерами перенесли его на 20 ноября", - сказал Скворцов на предполетной пресс-конференции.
Скворцов уточнил, что ему предстоит работать за бортом станции вместе с другим российским космонавтом Олегом Скрипочкой.
Старт очередной экспедиции на МКС длительностью 201 день запланирован на 20 июля с космодрома Байконур. В составе основного экипажа российский космонавт Александр Скворцов, астронавт Европейского космического агентства (ЕКА) итальянец Лука Пармитано и американец Эндрю Морган. В дублирующий экипаж вошли россиянин Сергей Рыжиков, американец Томас Машберн и японец Соичи Ногучи.