Российские космонавты выйдут в открытый космос второй раз за год

ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК (Московская область), 28 июн - РИА Новости. Второй в этом году выход российских космонавтов в открытый космос с борта Международной космической станции состоится 20 ноября 2019 года, рассказал в пятницу российский космонавт Александр Скворцов.

Ранее сообщалось, что в текущем году российские космонавты поработают в открытом космосе всего один раз. В ночь на 30 мая за борт космической станции выходили космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин.

"Изначально он [выход] планировался на 12 декабря, но по согласованию с партнерами перенесли его на 20 ноября", - сказал Скворцов на предполетной пресс-конференции.

Скворцов уточнил, что ему предстоит работать за бортом станции вместе с другим российским космонавтом Олегом Скрипочкой.