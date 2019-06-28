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РИА Новости

Путин заявил о пользе формата Россия —Индия — Китай

10:59
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на саммите "Группы двадцати"
Президент РФ Владимир Путин на саммите Группы двадцати
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин на саммите "Группы двадцати"
ОСАКА (Япония), 28 июн - РИА Новости. Работа в формате Россия-Китай-Индия приносит очевидную пользу для решения острых международных и региональных проблем, заявил президент РФ Владимир Путин на трехсторонней встрече с лидерами стран.
Трехсторонняя встреча президента РФ Владимира Путина, премьер-министра Индии Нарендры Моди и председателя КНР Си Цзиньпина проходит на полях саммита G20 в японской Осаке в первый день его работы. Предыдущие переговоры в таком формате на высшем уровне прошли в ноябре 2018 года на полях "двадцатки" в Буэнос-Айресе.
Президент РФ Владимир Путин на полях саммита лидеров Группы двадцати G20 в Гамбурге. 8 июля 2017
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"Совместная работа в формате Россия-Индия-Китай приносит очевидную пользу как с точки зрения развития и укрепления отношений непосредственно между нашими государствами, так и в том, что касается вклада трех наших стран в решение острых международных и региональных проблем", - сказал Путин.
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Саммит G20 в ОсакеВладимир ПутинКитайРоссияИндияВ мире
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