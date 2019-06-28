Водителя, разогнавшегося на Крымском мосту до 234 км/ч, штрафовали 30 раз

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Водитель, превысивший скорость на Крымском мосту до 243 км/ч, был оштрафован почти 30 раз за последние два года, все штрафы были выписаны за превышение скорости, сообщили РИА Новости в ГИБДД России в пятницу.

"Автовладелец неоднократно привлекался к ответственности за нарушения ПДД. В прошлом году в отношении него было вынесено 12 постановлений по делам об административных правонарушениях… В этом году автовладелец привлекался к ответственности 17 раз", - говорится в сообщении.

В настоящее время сотрудниками Госавтоинспекции усилен контроль за движением в связи с повышенным трафиком через Крымский мост.