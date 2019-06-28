Водителя, разогнавшегося на Крымском мосту до 234 км/ч, штрафовали 30 раз

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Водитель, превысивший скорость на Крымском мосту до 243 км/ч, был оштрафован почти 30 раз за последние два года, все штрафы были выписаны за превышение скорости, сообщили РИА Новости в ГИБДД России в пятницу.
"Автовладелец неоднократно привлекался к ответственности за нарушения ПДД. В прошлом году в отношении него было вынесено 12 постановлений по делам об административных правонарушениях… В этом году автовладелец привлекался к ответственности 17 раз", - говорится в сообщении.
В настоящее время сотрудниками Госавтоинспекции усилен контроль за движением в связи с повышенным трафиком через Крымский мост.
Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Президент РФ Владимир Путин открыл автомобильную часть моста 15 мая 2018 года, движение автотранспорта было запущено на следующий день. Открытие движения поездов по железнодорожной части моста запланировано на декабрь 2019 года.