Экс-главе Марий Эл Маркелову стало плохо в суде

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 июн - РИА Новости. Бывшему главе Марий Эл Леониду Маркелову стало плохо в ходе коррупционного процесса в Нижегородском районном суде, сообщил РИА Новости в четверг его адвокат Игорь Трунов.

"Приостановили слушание дела и вызвали скорую помощь из-за плохого содержания и ужасных условий. Мой подзащитный теряет сознание, у него темнеет в глазах, защемило шею - он не может повернуть голову", - рассказал адвокат.

По его словам, у Маркелова обострилась сердечно-сосудистое заболевание и болезнь Бехтерева (хроническое поражение суставов).

Слушания по существу уголовного дела начались в Нижегородском районном суде в мае, арест Маркелову продлен до октября, он содержится в местном СИЗО.

Вместе с Маркеловым на скамье подсудимых находятся его заместитель и по совместительству бывший министр сельского хозяйства Марий Эл Ираида Долгушева, а также гендиректор коммерческой структуры Наталья Кожанова. Они обвиняются в получении взятки, злоупотреблении полномочиями, незаконном обороте оружия и посредничестве во взяточничестве.