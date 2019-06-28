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РИА Новости

Экс-главе Марий Эл Маркелову стало плохо в суде

10:47
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкБывший губернатор Республики Марий Эл Леонид Маркелов
Бывший губернатор Республики Марий Эл Леонид Маркелов
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Бывший губернатор Республики Марий Эл Леонид Маркелов. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 июн - РИА Новости. Бывшему главе Марий Эл Леониду Маркелову стало плохо в ходе коррупционного процесса в Нижегородском районном суде, сообщил РИА Новости в четверг его адвокат Игорь Трунов.
"Приостановили слушание дела и вызвали скорую помощь из-за плохого содержания и ужасных условий. Мой подзащитный теряет сознание, у него темнеет в глазах, защемило шею - он не может повернуть голову", - рассказал адвокат.
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По его словам, у Маркелова обострилась сердечно-сосудистое заболевание и болезнь Бехтерева (хроническое поражение суставов).
Слушания по существу уголовного дела начались в Нижегородском районном суде в мае, арест Маркелову продлен до октября, он содержится в местном СИЗО.
Вместе с Маркеловым на скамье подсудимых находятся его заместитель и по совместительству бывший министр сельского хозяйства Марий Эл Ираида Долгушева, а также гендиректор коммерческой структуры Наталья Кожанова. Они обвиняются в получении взятки, злоупотреблении полномочиями, незаконном обороте оружия и посредничестве во взяточничестве.
Следствие считает, что Маркелов, занимая пост главы региона, получил через доверенное лицо Кожанову от учредителя фабрики "Акашевская" Николая Криваша в качестве взятки более 235 миллионов рублей за покровительство и "помощь" с государственной поддержкой.
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Игорь ТруновЛеонид МаркеловНижний НовгородПроисшествия
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