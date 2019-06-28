Американский военный спутник вывели в космос с борта МКС

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Малый космический аппарат Red-Eye в интересах управления перспективных исследовательских проектов минобороны США DARPA запущен в космос с борта МКС, сообщила американская компания NanoRacks.

NanoRacks обеспечивает выведение в космос с борта МКС малых спутников с помощью пусковых систем собственного производства.

Как сообщила NanoRacks в Twitter , запуск спутника Red-Eye был осуществлен накануне с помощью пусковой системы Kaber.

Космический аппарат был вынесен наружу станции из японского модуля Kibo, после чего канадский манипулятор SSRMS взял систему Kaber со спутником и перевел ее в положение для запуска.

По данным сайта американской национальной лаборатории МКС issnationallab.org, спутник был доставлен на станцию грузовым кораблем Dragon в мае. Он разработан в интересах DARPA для испытания малогабаритной малопотребляющей межспутниковой системы связи.