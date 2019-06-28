В ДНР два человека получили ранения при обстреле со стороны ВСУ

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Два мирных жителя ранены на западе Донецка в результате обстрела со стороны вооруженных сил Украины, сообщает портал "Новости" Донецкой Республики со ссылкой на представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"Сегодня утром возобновились минометные обстрелы со стороны ВСУ поселка шахты "Трудовская" на западе Донецка. В 04.30 получили ранения находившиеся дома мирные жители - мужчина и женщина", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина госпитализирован с ранением левого плеча и лобной части. Женщине была оказана медицинская помощь на месте, необходимости в госпитализации нет. В результате обстрела также поврежден многоквартирный дом по улице Косарева, 84. Подробная информация уточняется.