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РИА Новости

В ДНР два человека получили ранения при обстреле со стороны ВСУ

10:39
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Два мирных жителя ранены на западе Донецка в результате обстрела со стороны вооруженных сил Украины, сообщает портал "Новости" Донецкой Республики со ссылкой на представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Сегодня утром возобновились минометные обстрелы со стороны ВСУ поселка шахты "Трудовская" на западе Донецка. В 04.30 получили ранения находившиеся дома мирные жители - мужчина и женщина", - говорится в сообщении.
Отмечается, что мужчина госпитализирован с ранением левого плеча и лобной части. Женщине была оказана медицинская помощь на месте, необходимости в госпитализации нет. В результате обстрела также поврежден многоквартирный дом по улице Косарева, 84. Подробная информация уточняется.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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