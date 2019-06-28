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РИА Новости

В Осаке началась встреча лидеров России, Индии и Китая

10:38
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ОСАКА (Япония), 28 июн - РИА Новости. Трехсторонняя встреча президента РФ Владимира Путина, премьер-министра Индии Нарендры Моди и председателя КНР Си Цзиньпина проходит на полях саммита G20 в японской Осаке, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее о планах проведения встречи в таком формате на полях "двадцатки" журналистам сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Президент РФ Владимир Путин на полях саммита лидеров Группы двадцати G20 в Гамбурге. 8 июля 2017
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Неформальная трехсторонняя встреча лидеров России, Индии и Китая проходит в первый день саммита.
Предыдущие переговоры в таком формате на высшем уровне прошли в ноябре 2018 года на полях "двадцатки" в Буэнос-Айресе.
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Саммит G20 в ОсакеКитайРоссияИндияВ мире
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