В Осаке началась встреча лидеров России, Индии и Китая

ОСАКА (Япония), 28 июн - РИА Новости. Трехсторонняя встреча президента РФ Владимира Путина, премьер-министра Индии Нарендры Моди и председателя КНР Си Цзиньпина проходит на полях саммита G20 в японской Осаке, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее о планах проведения встречи в таком формате на полях "двадцатки" журналистам сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Неформальная трехсторонняя встреча лидеров России, Индии и Китая проходит в первый день саммита.