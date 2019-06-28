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РИА Новости

Уральская больница вернула деньги за бесплатный протез родным онкобольного

10:38
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июн - РИА Новости. Городская клиническая больница №14 в Екатеринбурге вернула родственникам стоимость протеза, за который с умирающего онкобольного взяли 50 тысяч рублей, хотя должны были предоставить его бесплатно, сообщает в понедельник региональная прокуратура.
Ранее Свердловская прокуратура начала проверку сообщений о том, что врачи больницы №14 в Екатеринбурге потребовали с родных мужчины, больного раком пищевода, 50 тысяч рублей за протез пищевода, который должен был облегчить ему жизнь. Между тем, как выяснилось позже, этот протез врачи должны были установить бесплатно, но они, взяв деньги, его не установили, а больному и его родным сказали, что он поставлен, заявили родственники. Позже мужчина скончался.
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В ходе прокурорской проверки информация о том, что больного заставили заплатить за бесплатный протез, подтвердилась. Более того, выяснилось, что аналогичным образом деньги взяли еще с четырех пациентов.
"По требованию прокуратуры денежные средства, потраченные на приобретение эндопротеза для указанного пациента, возвращены родственнику. При этом ранее больница добровольно возместила деньги, затраченные другими четырьмя пациентами на приобретение эндопротезов", - говорится в сообщении прокуратуры.
Надзорное ведомство уточняет, что больница не была обеспечена эндопротезами, поскольку сотрудники медучреждения своевременно не сформировали заявки на их приобретение. Прокуратура внесла в адрес главного врача больницы представление об устранении нарушений. По итогам рассмотрения представления заместитель главного врача по хирургии и заведующий отделением лучевой диагностики привлечены к дисциплинарной ответственности в виде замечания и выговора соответственно.
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