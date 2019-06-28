Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-28T10:36Z
https://ria.ru/20190628/1556002128.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В Осаке Моди и Трамп не обсуждали судьбу С-400

10:36
36
НЬЮ-ДЕЛИ, 28 июн - РИА Новости. Вопрос о закупке Индией российских зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400 "Триумф" не вошел в повестку переговоров между президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Индии Нарендрой Моди, которые прошли "на полях" саммита G20 в японской Осаке.
Как сообщил журналистам первый замглавы индийского МИД Виджай Гокхале, встреча лидеров двух стран получилась "очень открытой и продуктивной".
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
09:34
В Осаке прошла встреча президентов России и США Встреча лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита G20 в японской Осаке продлилась полтора часа. Как сообщается, были обсуждены региональные вопросы и контроль над вооружениями.
"Вопросы оборонного сотрудничества почти не обсуждались. Что касается С-400, эта тема также не поднималась. Мы уделили основное внимание обсуждению потенциала нашего двухстороннего сотрудничества в этой сфере, и президент Трамп поддержал нас", - сказал Гокхале, которого цитирует агентство ANI.
По словам дипломата, среди ключевых тем, которые поднимались на переговорах Трампа и Моди, фигурировали ситуация с Ираном, вопросы торгового и оборонного партнерства, а также внедрение технологий 5G (сетей пятого поколения).
В 2018 году США настаивали на том, чтобы Индия отказалась от заключения крупнейшей сделки по закупке С-400 у России. Признавая давнюю историю сотрудничества Нью-Дели с Москвой, США вместе с тем не исключили, что могут ввести санкции против индийских партнеров. Руководство Индии, со своей стороны, неоднократно подчеркивало, что считает односторонние рестрикции неправомерными.
В начале октября 2018 года Россия и Индия заключили контракт на поставку Нью-Дели комплексов С-400. Приобретение пяти полков новейших зенитных ракетных систем обойдется в 5,43 миллиарда долларов. Россия наряду с США и Израилем на сегодняшний день является ключевым партнером Индии в сфере ВТС.
LIVE: Встреча лидеров России, Индии и Китая в рамках G20
10:34
Встреча лидеров России, Индии и Китая в рамках G20. Прямая трансляция
000000
Обсудить 0
Саммит G20 в ОсакеНарендра МодиДональд ТрампС-400 «Триумф»Большая двадцаткаВ мире
Рекомендуем
В Осаке началась встреча лидеров России, Индии и Китая
РИА
Новости
В Госдуме объяснили отсутствие темы КНДР в повестке встречи Путина и Трампа
Президент РФ Владимир Путин на саммите Группы двадцати. 28 июня 2019
Путин: Россия, Индия и Китай сообща работают на стратегическую стабильность
Круглый стол по итогам саммита G20
Лента
новостей
Уральская больница вернула деньги за бесплатный протез родным онкобольного
LIVE: Встреча лидеров России, Индии и Китая в рамках G20
Встреча лидеров России, Индии и Китая в рамках G20. Прямая трансляция
Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
Трамп ожидает, что встреча с Си Цзиньпином будет продуктивной
Председатель правления ПАО Газпром Алексей Миллер
Миллер: маршруты доставки газа в Европу из РФ наименее вредны для экологии
Владимир Джабаров
В Совфеде прокомментировали встречу Путина и Трампа в Осаке
Генеральный директор Росатома Алексей Лихачев
Лихачев рассказал об интересе Японии к проекту Северного морского пути
Вид на набережную города Судака
В Крыму поддержали заявление Порошенко о статусе полуострова
В Госдуме раскритиковали американскую военную помощь Украине
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трампом на полях саммита Группы двадцати в Осаке
В Белом доме рассказали подробности переговоров Путина и Трампа
Вокалист британской рок-группы Black Sabbath Оззи Осборн
Оззи Осборн запретил Трампу использовать свои песни в предвыборной кампании
Нефтеперерабатывающий завод и нефтепровод Дружба
С белорусского участка "Дружбы" вытеснили 705 тысяч тонн "грязной" нефти
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:07Глава МИД Японии остался доволен условиями для журналистов, освещающих G20
11:05В Белоруссии прокомментировали договоренность о передаче пленных Киеву
11:04Российские космонавты выйдут в открытый космос второй раз за год
11:02Васильева призвала обновить воспитательные программы
11:00Турция нанесла удар по позициям в Сирии, сообщили СМИ
10:59Путин заявил о пользе формата Россия-Индия-Китай
10:59Джабаров оценил проект оборонного бюджета США
10:58Сотрудничество по линии Россия-Китай-Индия активизировалось, заявил Путин
10:57Трамп сравнил обстановку вокруг встречи с Путиным с церемонией "Оскара"
10:56В нескольких районах Иркутской области ожидается повышение уровня воды
10:53Водителя, разогнавшегося на Крымском мосту до 234 км/ч, штрафовали 30 раз
10:52С белорусского участка "Дружбы" вытеснили 705 тысяч тонн "грязной" нефти
10:51СК попросил отправить первого фигуранта дела "Рольфа" под домашний арест
10:47Экс-главе Марий Эл Маркелову стало плохо в суде
10:46Миллер: маршруты доставки газа в Европу из РФ наименее вредны для экологии
10:45Путин: Россия, Индия и Китай сообща работают на стратегическую стабильность
10:42В Госдуме раскритиковали американскую военную помощь Украине
10:41Американский военный спутник вывели в космос с борта МКС
10:40Лихачев рассказал об интересе Японии к проекту Северного морского пути
10:39В ДНР два человека получили ранения при обстреле со стороны ВСУ
Лента новостейМолния