В Осаке Моди и Трамп не обсуждали судьбу С-400

НЬЮ-ДЕЛИ, 28 июн - РИА Новости. Вопрос о закупке Индией российских зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400 "Триумф" не вошел в повестку переговоров между президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Индии Нарендрой Моди, которые прошли "на полях" саммита G20 в японской Осаке.

Как сообщил журналистам первый замглавы индийского МИД Виджай Гокхале, встреча лидеров двух стран получилась "очень открытой и продуктивной".

"Вопросы оборонного сотрудничества почти не обсуждались. Что касается С-400, эта тема также не поднималась. Мы уделили основное внимание обсуждению потенциала нашего двухстороннего сотрудничества в этой сфере, и президент Трамп поддержал нас", - сказал Гокхале, которого цитирует агентство ANI

По словам дипломата, среди ключевых тем, которые поднимались на переговорах Трампа и Моди, фигурировали ситуация с Ираном, вопросы торгового и оборонного партнерства, а также внедрение технологий 5G (сетей пятого поколения).

В 2018 году США настаивали на том, чтобы Индия отказалась от заключения крупнейшей сделки по закупке С-400 у России. Признавая давнюю историю сотрудничества Нью-Дели с Москвой, США вместе с тем не исключили, что могут ввести санкции против индийских партнеров. Руководство Индии, со своей стороны, неоднократно подчеркивало, что считает односторонние рестрикции неправомерными.