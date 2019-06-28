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РИА Новости

Правительство поддержало законопроект о цифровом профиле

10:34
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкЗдание Дома правительства РФ
Здание Дома правительства РФ
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Правительство РФ поддержало законопроект об уточнении правовых норм для создания цифрового профиля гражданина, говорится в сообщении кабинета министров.
"Законопроект формирует правовую основу для создания институтов цифрового профиля граждан и юридических лиц, а также создаст условия для дальнейшего развития сферы электронных услуг, торговли и сделок, совершённых в электронной форме. Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект", - говорится в сообщении.
Проект закона предусматривает внесение изменений в федеральные законы "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", "О персональных данных", "О связи" и "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации".
Отмечается, что создание инфраструктуры цифрового профиля будет осуществляться на основе единой системы идентификации и аутентификации. При этом для наполнения цифрового профиля сведениями планируется использовать имеющиеся государственные и муниципальные информационные системы. Таким образом, принятие законопроекта не потребует выделения дополнительных средств из бюджетов РФ, добавили в кабмине.
Заместитель председателя Совета Федерации РФ Андрей Турчак
14 мая, 15:00
Турчак рассказал о преимуществах использования цифрового профиля
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