Правительство поддержало законопроект о цифровом профиле

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Правительство РФ поддержало законопроект об уточнении правовых норм для создания цифрового профиля гражданина, говорится в сообщении кабинета министров.

"Законопроект формирует правовую основу для создания институтов цифрового профиля граждан и юридических лиц, а также создаст условия для дальнейшего развития сферы электронных услуг, торговли и сделок, совершённых в электронной форме. Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект", - говорится в сообщении.

Проект закона предусматривает внесение изменений в федеральные законы "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", "О персональных данных", "О связи" и "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации".