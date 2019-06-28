Задержан первый фигурант по делу "Рольфа"

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Директора департамента развития бизнеса автодилерского холдинга "Рольф" Анатолия Кайро задержали в рамках дела о выводе средств, сообщил РИА Новости представитель компании.

В то же время он опроверг задержания генерального директора Светланы Виноградовой и финансового директора Александры Озеряновой.

В свою очередь, следствие просит отправить Кайро под домашний арест.

В ближайшее время ему предъявят обвинение.

Накануне СК возбудил уголовное дело о махинациях с валютой против основателя группы компаний "Рольф" Сергея Петрова. По данным ведомства, он и другие топ-менеджеры компании переводили крупные денежные суммы по подложным документам.

В офисах компании и дома у фигурантов прошли обыски.