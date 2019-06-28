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РИА Новости

Задержан первый фигурант по делу "Рольфа"

10:16
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Директора департамента развития бизнеса автодилерского холдинга "Рольф" Анатолия Кайро задержали в рамках дела о выводе средств, сообщил РИА Новости представитель компании.
В то же время он опроверг задержания генерального директора Светланы Виноградовой и финансового директора Александры Озеряновой.
В свою очередь, следствие просит отправить Кайро под домашний арест.
В ближайшее время ему предъявят обвинение.
Вчера, 16:09
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Накануне СК возбудил уголовное дело о махинациях с валютой против основателя группы компаний "Рольф" Сергея Петрова. По данным ведомства, он и другие топ-менеджеры компании переводили крупные денежные суммы по подложным документам.
В офисах компании и дома у фигурантов прошли обыски.
Следствие полагает, что Петров вывел за рубеж и присвоил себе четыре миллиарда рублей, продав "Рольфу" по "многократно завышенной" цене акции компании "Рольф Эстейт". Ему грозит до десяти лет колонии.
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