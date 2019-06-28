В Иркутской области семья погибла из-за паводка в деревне

ИРКУТСК, 28 июн - РИА Новости. Семья из двух человек погибла во время паводка в деревне Евдокимовка Тулунского района в Иркутской области, сообщил заместитель мэра по социальным вопросам Тулунского района Владимир Карпенко.

Он рассказал, что в четверг вечером до наступления критической ситуации в Евдокимовке местные власти совершали подомовой обход жителей с просьбой покинуть свои дома, одна семья от эвакуации отказалась.

"Уже около 23 часов начался паводок. Данная семья решила предпринять попытку самостоятельной эвакуации со своим соседом, у которого была лодка. Вероятнее всего, люди не знали, что в это время в деревню уже движется отряд спасателей. В результате произошел несчастный случай", - сообщил Карпенко, слова которого приводит пресс-служба правительства региона.

Председатель Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Руслан Болотов заявил, что в настоящее время важнейшей задачей является проинформировать население о правилах эвакуации.

"Мы должны работать в режиме оперативного обмена информацией. Нужно привлечь все возможные каналы связи с населением: от смс-оповещения до применения громкоговорителей... Важно пытаться доводить до людей информацию, в течение какого времени к ним прибудут спасатели. К сожалению, это сделать быстро в некоторых ситуациях очень сложно. Выход или попытка выхода на водную поверхность с применением плавсредств без связи со спасателями должна быть запрещена", - подчеркнул Болотов.

По последней информации, в 20 населенных пунктах трех районов - Нижнеудинского, Тайшетского, Тулунского – из-за обильных осадков и подъёма уровня рек подтоплены 2,39 тысячи жилых домов с населением около 6 тысяч человек, повреждены 13 автомобильных мостов, включая два моста на федеральной трассе, подтоплены 16 участков дорог местного значения, в этих районах введен режим ЧС.