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РИА Новости

В Иркутской области семья погибла из-за паводка в деревне

10:16
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© Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области / Перейти в фотобанкРежим ЧС ввели в Иркутской области из-за сложной паводковой ситуации
Режим ЧС ввели в Иркутской области из-за сложной паводковой ситуации
© Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области
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ИРКУТСК, 28 июн - РИА Новости. Семья из двух человек погибла во время паводка в деревне Евдокимовка Тулунского района в Иркутской области, сообщил заместитель мэра по социальным вопросам Тулунского района Владимир Карпенко.
Он рассказал, что в четверг вечером до наступления критической ситуации в Евдокимовке местные власти совершали подомовой обход жителей с просьбой покинуть свои дома, одна семья от эвакуации отказалась.
"Уже около 23 часов начался паводок. Данная семья решила предпринять попытку самостоятельной эвакуации со своим соседом, у которого была лодка. Вероятнее всего, люди не знали, что в это время в деревню уже движется отряд спасателей. В результате произошел несчастный случай", - сообщил Карпенко, слова которого приводит пресс-служба правительства региона.
Паводок в Иркутской области
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Председатель Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Руслан Болотов заявил, что в настоящее время важнейшей задачей является проинформировать население о правилах эвакуации.
"Мы должны работать в режиме оперативного обмена информацией. Нужно привлечь все возможные каналы связи с населением: от смс-оповещения до применения громкоговорителей... Важно пытаться доводить до людей информацию, в течение какого времени к ним прибудут спасатели. К сожалению, это сделать быстро в некоторых ситуациях очень сложно. Выход или попытка выхода на водную поверхность с применением плавсредств без связи со спасателями должна быть запрещена", - подчеркнул Болотов.
По последней информации, в 20 населенных пунктах трех районов - Нижнеудинского, Тайшетского, Тулунского – из-за обильных осадков и подъёма уровня рек подтоплены 2,39 тысячи жилых домов с населением около 6 тысяч человек, повреждены 13 автомобильных мостов, включая два моста на федеральной трассе, подтоплены 16 участков дорог местного значения, в этих районах введен режим ЧС.
Кроме того, из-за подъема воды в реке Уда временно закрыто движение на федеральной трассе Р-255 "Сибирь" в Иркутской области для всех видов автотранспорта. Для пострадавших от паводка в Иркутской области открыта горячая линия МЧС РФ 8 (3952) 399999, с помощью которой граждане могут получить любую информацию о паводковой ситуации и принимаемых мерах, а также психологическую поддержку.
Паводок в Иркутской области
06:50
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