Джабаров оценил перспективы продления СНВ-3 после встречи Путина и Трампа

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. По итогам встречи лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа можно ожидать, что эксперты получат сигнал для подготовки нового варианта Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) или его продления, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

"Я думаю, на встрече обсуждалась тема СНВ-3, который заканчивается в 2020 году. Можно рассчитывать, что эксперты получат сигнал для подготовки или продления договора, или его нового варианта", - заявил Джабаров.

СНВ-3, подписанный в 2010 году Бараком Обамой и Дмитрием Медведевым, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в 2021 году, и пока в Вашингтоне не решили, стоит ли его продлевать. Россия в свою очередь неоднократно заявляла, что готова это обсудить.