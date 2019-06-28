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РИА Новости

Джабаров оценил перспективы продления СНВ-3 после встречи Путина и Трампа

10:14
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВладимир Джабаров
Владимир Джабаров
© РИА Новости / Максим Блинов
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Владимир Джабаров. Архивное фото
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. По итогам встречи лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа можно ожидать, что эксперты получат сигнал для подготовки нового варианта Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) или его продления, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Встреча Путина и Трампа прошла в пятницу на полях саммита G20 в японской Осаке.
"Я думаю, на встрече обсуждалась тема СНВ-3, который заканчивается в 2020 году. Можно рассчитывать, что эксперты получат сигнал для подготовки или продления договора, или его нового варианта", - заявил Джабаров.
СНВ-3, подписанный в 2010 году Бараком Обамой и Дмитрием Медведевым, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в 2021 году, и пока в Вашингтоне не решили, стоит ли его продлевать. Россия в свою очередь неоднократно заявляла, что готова это обсудить.
Помощник секретаря Совета Безопасности РФ Александр Венедиктов
19 июня, 14:28
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