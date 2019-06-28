В Краснодаре женщина оставила ребенка на улице, не сумев открыть бэби-бокс

КРАСНОДАР, 28 июн — РИА Новости. В Краснодаре женщина бросила ребенка на улице, после того как не смогла открыть бэби-бокс, сообщает городское управление МВД.

По данным ведомства, во вторник местные жители обнаружили на улице Ленина новорожденного мальчика.

Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что ранее неизвестная женщина безуспешно пыталась открыть бэби-бокс, установленный на соседней улице. После этого она оставила ребенка в ближайшем дворе.

Ребенок находится под присмотром врачей в медучреждении, его жизни и здоровью ничего не угрожает.