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РИА Новости

В Краснодаре женщина оставила ребенка на улице, не сумев открыть бэби-бокс

10:05
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КРАСНОДАР, 28 июн — РИА Новости. В Краснодаре женщина бросила ребенка на улице, после того как не смогла открыть бэби-бокс, сообщает городское управление МВД.
По данным ведомства, во вторник местные жители обнаружили на улице Ленина новорожденного мальчика.
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Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что ранее неизвестная женщина безуспешно пыталась открыть бэби-бокс, установленный на соседней улице. После этого она оставила ребенка в ближайшем дворе.
Ребенок находится под присмотром врачей в медучреждении, его жизни и здоровью ничего не угрожает.
Правоохранители устанавливают личность женщины.
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