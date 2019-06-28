Правительство разморозит цены на топливо

СУРГУТ (ХМАО-Югра), 28 июн — РИА Новости. Правительство не будет продлевать соглашение о заморозке цен на топливо, заявил глава "Сургутнефтегаза" Владимир Богданов.

Такое решение приняли по итогам совещаний у министра финансов Антона Силуанова и вице-премьера Дмитрия Козака.

Весной и в начале лета прошлого года в России резко начали расти цены на нефтепродукты. Правительство решило временно снизить акцизы на бензин и дизтопливо и договорилось с нефтекомпаниями о том, что они временно зафиксируют цены на уровне 30 мая.

Однако осенью цены снова начали расти. Поэтому власти и десять крупных российских нефтекомпаний подписали соглашения о стабилизации рынка топлива с первого ноября 2018 года по 31 марта 2019-го.

Согласно договоренностям, компании повысили розничные цены с первого января не более чем на 1,7% (с учетом повышения НДС), а с первого февраля индексируют их равномерно так, чтобы по итогам года не превысить прогнозную среднегодовую инфляцию (4,6%).

В конце марта действие соглашений продлили до конца июня.

Кроме того, с начала года началось завершение налогового маневра в нефтяной отрасли. Среди прочего, в маневре есть так называемый демпфирующий механизм, призванный сдерживать цены на топливо внутри страны.

Так, если экспортная цена бензина и дизтоплива выше внутрироссийской, то государство выплатит нефтекомпаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены.