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РИА Новости

Правительство разморозит цены на топливо

09:58
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАЗС
АЗС
© РИА Новости / Валерий Мельников
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СУРГУТ (ХМАО-Югра), 28 июн — РИА Новости. Правительство не будет продлевать соглашение о заморозке цен на топливо, заявил глава "Сургутнефтегаза" Владимир Богданов.
Такое решение приняли по итогам совещаний у министра финансов Антона Силуанова и вице-премьера Дмитрия Козака.
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Что будет с ценами на бензин этим летом
Весной и в начале лета прошлого года в России резко начали расти цены на нефтепродукты. Правительство решило временно снизить акцизы на бензин и дизтопливо и договорилось с нефтекомпаниями о том, что они временно зафиксируют цены на уровне 30 мая.
Однако осенью цены снова начали расти. Поэтому власти и десять крупных российских нефтекомпаний подписали соглашения о стабилизации рынка топлива с первого ноября 2018 года по 31 марта 2019-го.
Согласно договоренностям, компании повысили розничные цены с первого января не более чем на 1,7% (с учетом повышения НДС), а с первого февраля индексируют их равномерно так, чтобы по итогам года не превысить прогнозную среднегодовую инфляцию (4,6%).
В конце марта действие соглашений продлили до конца июня.
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Кроме того, с начала года началось завершение налогового маневра в нефтяной отрасли. Среди прочего, в маневре есть так называемый демпфирующий механизм, призванный сдерживать цены на топливо внутри страны.
Так, если экспортная цена бензина и дизтоплива выше внутрироссийской, то государство выплатит нефтекомпаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены.
В случае, если российские цены будут выше экспортных, нефтяники поделятся с государством частью сверхприбыли.
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Что будет с ценами на бензин, когда правительство их разморозит
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Правительство РоссииАнтон СилуановСургутнефтегазВладимир БогдановЭкономика
Популярные комментарии
в Казахстане российский бензин дешевле чем в России)))
28 июня, 10:32
Славик Н
1000100
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