Адвокат сообщил об увеличении числа фигурантов дела о загрязнении "Дружбы"

САМАРА, 28 июн — РИА Новости. Количество фигурантов уголовного дела о хищении нефти и загрязнении трубопровода "Дружба" выросло с десяти до 13 человек, сообщил адвокат одного из фигурантов Светланы Балабай Дмитрий Натариус.

"Новые — это Пятилетова Н. К., Рубцов Н. И. и Цуканова О. В. Все трое являются сотрудниками компании "Транснефть-Дружба"", — пояснил он.

По словам юриста, Пятилетова и Цуканова находятся под подпиской о невыезде, Рубцов — под домашним арестом.

Следствие эту информацию пока не комментировало.

Изначально по уголовному делу, возбужденному самарским управлением СК, проходили шесть человек.

Известно, что это Роман Трушев, которого СМИ называют основателем ГК "Петронефть", гендиректор ООО "Нефтеперевалка" Светлана Балабай и ее заместитель Рустам Хуснутдинов, гендиректор ООО "Петронефть Актив" Владимир Жоголев, заместитель директора ООО "Магистраль" Сергей Баландин, а также экс-гендиректор ООО "Самаратранснефть-Терминал" Роман Ружечко.

Все они арестованы, Трушев и Ружечко — заочно, так как находятся в международном розыске.

По мнению следствия, они украли нефть на сумму не менее миллиона рублей и, чтобы скрыть хищение, этой весной влили в нефтепровод "грязное" сырье с хлорсодержащими соединениями.

После этого загрязненная нефть попала в систему магистрального трубопровода, в результате восемь резервуаров парка "Лопатино" пришли в непригодное состояние. В конечном итоге загрязненным оказалось поставляемое за рубеж сырье.

Это привело к тому, что в апреле ряд стран приостановили транзит и прием российской нефти по трубопроводу "Дружба". В мае поставки возобновились. Сейчас решается вопрос о компенсациях.