В Осаке проходит акция протеста против саммита G20

ОСАКА (Япония), 28 июн - РИА Новости, Екатерина Плясункова. Акция протеста против открывшегося в пятницу саммита лидеров стран "двадцатки" проходит в японской Осаке, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Как сообщили организаторы акции, выразить свое недовольство собрались около 250 человек. К ним также присоединилась группа людей из Гонконга, которые выступают за защиту прав человека в их административном районе.
24 июня, 17:42Саммит G20 в Осаке: "украинские хотелки" наткнулись на японскую реальностьВ Токио не подтвердили утверждения Киева о том, что Владимир Зеленский посетит саммит G20 в Осаке, и, возможно, встретится там с Владимиром Путиным. Эксперт Владимир Оленченко в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию.
Собравшиеся в парке Тэмпозан, что находится по другую сторону реки от выставочного павильона INTEX, где и проходит встреча лидеров крупнейших экономик мира, под бой барабана выкрикивают лозунги "Абэ, уходи!", "Трамп, возвращайся домой!", "Мы против войны!" и другие.