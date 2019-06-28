В Осаке проходит акция протеста против саммита G20

Саммит G20 в Осаке: "украинские хотелки" наткнулись на японскую реальность В Токио не подтвердили утверждения Киева о том, что Владимир Зеленский посетит саммит G20 в Осаке, и, возможно, встретится там с Владимиром Путиным. Эксперт Владимир Оленченко в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию.