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РИА Новости

В Осаке проходит акция протеста против саммита G20

09:32
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© РИА Новости / Екатерина ПлясунковаАкция протеста против открывшегося в пятницу саммита лидеров стран "двадцатки" G20 в Японской Осаке
Акция протеста против открывшегося в пятницу саммита лидеров стран двадцатки G20 в Японской Осаке
© РИА Новости / Екатерина Плясункова
ОСАКА (Япония), 28 июн - РИА Новости, Екатерина Плясункова. Акция протеста против открывшегося в пятницу саммита лидеров стран "двадцатки" проходит в японской Осаке, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Как сообщили организаторы акции, выразить свое недовольство собрались около 250 человек. К ним также присоединилась группа людей из Гонконга, которые выступают за защиту прав человека в их административном районе.
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24 июня, 17:42
Саммит G20 в Осаке: "украинские хотелки" наткнулись на японскую реальностьВ Токио не подтвердили утверждения Киева о том, что Владимир Зеленский посетит саммит G20 в Осаке, и, возможно, встретится там с Владимиром Путиным. Эксперт Владимир Оленченко в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию.
Собравшиеся в парке Тэмпозан, что находится по другую сторону реки от выставочного павильона INTEX, где и проходит встреча лидеров крупнейших экономик мира, под бой барабана выкрикивают лозунги "Абэ, уходи!", "Трамп, возвращайся домой!", "Мы против войны!" и другие.
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Саммит G20 в ОсакеВ мире
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