"Ангара" попросит наградить членов экипажа Ан-24 за спасение пассажиров

ИРКУТСК, 28 июн – РИА Новости. Руководство авиакомпании "Ангара" будет ходатайствовать в Минтранс РФ о награждении бортпроводника и второго пилота рейса, аварийно приземлившегося в четверг в Нижнеангарске, за мужество, проявленное при спасении пассажиров, сообщает пресс-служба авиакомпании.

В четверг утром пассажирский самолет Ан-24 с бортовым номером RA-47366 авиакомпании "Ангара" совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска после отказа одного из двигателей. При посадке борт выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и столкнулся со зданием очистных сооружений. Произошло возгорание самолета, пилот и бортмеханик погибли. На борту находились 43 пассажира, никто из них не погиб. За медицинской помощью обратился 31 человек, четверо были госпитализированы.

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"Руководство авиакомпании планирует подать ходатайство в министерство транспорта РФ о награждении бортпроводника Лапуцкой Елены Викторовны и второго пилота Сазонова Сергей Александровича за профессионализм, мужество и героизм, проявленные во время спасения пассажиров", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Лапуцкая и Сазонов перевезены в Иркутск и в настоящее время находятся в больнице.