Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-28T09:26Z
https://ria.ru/20190628/1555999797.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155590/84/1555908440_0:205:2730:1742_1036x0_80_0_0_703528f8428d3ea539a5e2bb6e70e494.jpg
РИА Новости

Государственные испытания миномета "Дрок" завершатся в 2020 году

09:26
513
© РИА Новости / Андрей Коц82-миллиметровый самоходный миномет "Дрок" на базе бронеавтомобиля "Тайфун-ВДВ"
82-миллиметровый самоходный миномет Дрок на базе бронеавтомобиля Тайфун-ВДВ
© РИА Новости / Андрей Коц
82-миллиметровый самоходный миномет "Дрок" на базе бронеавтомобиля "Тайфун-ВДВ"
ПАРК ПАТРИОТ (Московская область), 28 июн - РИА Новости. Государственные испытания перспективного самоходного миномета для российской армии "Дрок" завершатся в 2020 году, после чего он пойдет в серийное производство, заявил РИА Новости генеральный директор ЦНИИ "Буревестник" (входит в "Уралвагонзавод") Георгий Закаменных.
По его словам, цифровое бортовое оборудование позволяет применять "Дрок" в бою в автономном режиме и наладить защищенный канал связи с машинами управления.
"В 2020 году планируется завершить государственные испытания опытного образца самоходного миномета "Дрок" и начать его серийное производство", - рассказал Закаменных в ходе форума "Армия-2019".
"Дрок" представляет собой размещенный во вращающейся башне 82-миллиметровый казнозарядный миномет (заряжающийся с казенника, то есть задней части орудийного ствола, в которой расположен затвор) на шасси бронированного "КамАЗа" с колесной формулой 4х4. "Дрок" перевозит 60 минометных выстрелов в укладках боевого отделения. Минометный комплекс с общей массой не более 14 тонн способен перемещаться со скоростью до 100 км/ч.
Открытие международного военно-технического форума Армия-2019
25 июня, 13:21
На "Армии-2019" показали макет корпуса первого советского ядерного заряда
Дополнительное вооружение представлено установленным на крыше машины дистанционно управляемым боевым модулем кругового вращения с 7,62-миллиметровым пулеметом. Собственные средства оптико-электронной разведки, включающие теле- и тепловизионный модуль с лазерным дальномером, позволяют круглосуточно вести круговой обзор боевой обстановки и определять расстояние до целей.
Миномет дает возможность вести стрельбу по целям на дальностях от 100 до 6000 метров со скорострельностью до 15 выстрелов в минуту.
Достоинствами самоходного миномета "Дрок" разработчики называют маневренность, высокую проходимость и скорость, автономность, автоматизацию основных операций подготовки стрельбы, защищенность боевого расчета из четырех человек и боезапаса, а также возможность ведения огня не только с шасси, но и с грунта – с использованием дополнительного возимого миномета 2Б24.
Малое время развертывания и отсутствие специальных требований к подготовке огневой позиции, а также повышенная точность стрельбы дают "Дроку" определенные преимущества перед другими артиллерийскими системами подобного класса, отмечают разработчики. Полный же комплект имеющихся и создаваемых боеприпасов позволяет "Дроку" решать полный спектр огневых задач.
Форум "Армия-2019" проходит в подмосковном парке "Патриот" с 25 по 30 июня. МИА "Россия сегодня" является официальным информационным агентством мероприятия.
Самые мощные армии в мире
22 мая 2018, 11:33
Самые мощные армии в мире
1700000
Обсудить 1
Форум "Армия-2019"РоссияБезопасность
Рекомендуем
Экран РЛС
В России создали невидимый для самолетов и дронов радар
РИА
Новости
Орешкин прокомментировал выступление Трампа на саммите G20
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трампом на полях саммита Группы двадцати в Осаке
В Белом доме рассказали подробности переговоров Путина и Трампа
Комплекс ПВО С-400 Триумф
Индия может начать расплачиваться за российское оружие в евро, сообщили СМИ
Лента
новостей
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
В Осаке прошла встреча Путина и Трампа
Комплекс "Струна" обследовал исторические и социальные объекты в Нише
Журналисты отказывались уходить со встречи Путина и Трампа
Источник: Трамп уточнял темы переговоров с Путиным у своей делегации
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
Трамп заявил, что в модель контроля над вооружениями нужно включить Китай
Американский военный спутник вывели в космос с борта МКС
Владимир Джабаров
В Совфеде прокомментировали встречу Путина и Трампа в Осаке
Российский шерпа прокомментировала контакты Трампа и Си Цзиньпина в Осаке
Вид на набережную города Судака
В Крыму поддержали заявление Порошенко о статусе полуострова
Владимир Джабаров
Джабаров оценил проект оборонного бюджета США
Турция нанесла удар по позициям в Сирии, сообщили СМИ
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:10Путин: Россия, Индия и Китай могли бы выступить за сохранение роли ВТО
11:10Минск оценил потери НПЗ в Мозыре от ЧП с "Дружбой" в 20 миллионов долларов
11:10Путин проводит встречу с Мэй на полях саммита G20
11:07Глава МИД Японии остался доволен условиями для журналистов, освещающих G20
11:05В Белоруссии прокомментировали договоренность о передаче пленных Киеву
11:04Российские космонавты выйдут в открытый космос второй раз за год
11:02Васильева призвала обновить воспитательные программы
11:00Турция нанесла удар по позициям в Сирии, сообщили СМИ
10:59Путин заявил о пользе формата Россия-Индия-Китай
10:59Джабаров оценил проект оборонного бюджета США
10:58Сотрудничество по линии Россия-Китай-Индия активизировалось, заявил Путин
10:57Трамп сравнил обстановку вокруг встречи с Путиным с церемонией "Оскара"
10:56В нескольких районах Иркутской области ожидается повышение уровня воды
10:53Водителя, разогнавшегося на Крымском мосту до 234 км/ч, штрафовали 30 раз
10:52С белорусского участка "Дружбы" вытеснили 705 тысяч тонн "грязной" нефти
10:51СК попросил отправить первого фигуранта дела "Рольфа" под домашний арест
10:47Экс-главе Марий Эл Маркелову стало плохо в суде
10:46Миллер: маршруты доставки газа в Европу из РФ наименее вредны для экологии
10:45Путин: Россия, Индия и Китай сообща работают на стратегическую стабильность
10:42В Госдуме раскритиковали американскую военную помощь Украине
Лента новостейМолния