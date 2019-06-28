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РИА Новости

Лидеры стран ЕС в Осаке продолжат консультации по назначениям

09:24
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПредседатель Европейского совета Дональд Туск на саммите ЕС в Брюсселе. 21 июня 2019
Председатель Европейского совета Дональд Туск на саммите ЕС в Брюсселе. 21 июня 2019
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 28 июн – РИА Новости. Консультации между странами ЕС по назначениям на ключевые посты в евроструктурах продолжатся даже в Осаке на полях G20, стороны подошли ближе к решению, но конкретные имена называть рано, заявил глава Евросовета Дональд Туск.
Лидеры стран ЕС не смогли согласовать на саммите в конце июня пакет из четырех кандидатов на ключевые посты в управленческих структурах ЕС. В воскресенье они соберутся на внеочередном саммите в Брюсселе для продолжения дискуссий.
"Я нахожусь в постоянном контакте с европейскими лидерами в Осаке. Только вчера у меня было 12 или 13 телефонных звонков. Это означает, что я еще в середине консультаций. Сегодня и завтра я проведу встречи со своими коллегами здесь, в Осаке, и продолжу свою работу по назначениям", - сообщил Туск журналистам на пресс-конференции в Осаке.
При этом он призвал "не ждать "белого дыма" в Осаке, потому что курить здесь везде запрещено".
Председатель Европейского совета Дональд Туск. Архивное фото
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"Мы стали ближе к решению, но все еще далеко от того, чтобы сказать вам что-то конкретное сегодня", - отметил Туск, говоря о возможности компромисса.
В ближайшие месяцы в ЕС сменится руководство Еврокомиссии, Евросовета, дипслужбы, ЕЦБ, а также Европарламента.
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