Орешкин заявил об отсутствии у "двадцатки" единой позиции по реформе ВТО

ОСАКА (Япония), 28 июн - РИА Новости. Несколько лидеров на заседании саммита G20 сказали о том, что нужно достичь более эффективного результата работы всемирной торговой организации, но единой позиции по реформированию ВТО нет, заявил журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

"Сейчас несколько лидеров сказали о том, что нужно обязательно достичь результата, нужно достичь нового формата работы ВТО, более эффективного. Если мы посмотрим, у нас есть ряд предложений - есть европейские предложения вместе с канадцами, есть китайские предложения. Все это обсуждается, но единой позиции как таковой нет", - сообщил Орешкин по итогам первого заседания саммита, отвечая на вопрос о том, появились ли в обсуждении новые подходы к реформированию ВТО.

Он уточнил, что важным мероприятием в этом контексте станет министерская конференция, которая в следующем году состоится в Казахстане.