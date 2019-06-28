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РИА Новости

Орешкин заявил об отсутствии у "двадцатки" единой позиции по реформе ВТО

09:21
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМинистр экономического развития РФ Максим Орешкин
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Министр экономического развития РФ Максим Орешкин. Архивное фото
ОСАКА (Япония), 28 июн - РИА Новости. Несколько лидеров на заседании саммита G20 сказали о том, что нужно достичь более эффективного результата работы всемирной торговой организации, но единой позиции по реформированию ВТО нет, заявил журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.
"Сейчас несколько лидеров сказали о том, что нужно обязательно достичь результата, нужно достичь нового формата работы ВТО, более эффективного. Если мы посмотрим, у нас есть ряд предложений - есть европейские предложения вместе с канадцами, есть китайские предложения. Все это обсуждается, но единой позиции как таковой нет", - сообщил Орешкин по итогам первого заседания саммита, отвечая на вопрос о том, появились ли в обсуждении новые подходы к реформированию ВТО.
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Он уточнил, что важным мероприятием в этом контексте станет министерская конференция, которая в следующем году состоится в Казахстане.
"По некоторым трекам идёт движение вперёд, но в целом пока общего понимания, общего видения нет. Пока у нас нет таких глобальных проблем в мировой экономике, пока нет глобальной рецессии, никто не торопится идти по этому треку. Да, прорабатываются - и довольно глубоко - отдельные направления: реформа апелляционного органа, ряд других вопросов, такие направления, как электронная торговля, субсидии в сельском хозяйстве. То есть проработка идёт на экспертном уровне, но готовности к решению, готовности принимать такое решение пока нет", - добавил министр.
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Саммит G20 в ОсакеМаксим ОрешкинМинистерство экономического развития РФЭкономика
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