Орешкин прокомментировал выступление Трампа на саммите G20

ОСАКА (Япония), 28 июн - РИА Новости. Американский лидер Дональд Трамп говорил на заседании саммита G20 о справедливом подходе к развитию экономики, заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

Он напомнил, что в ходе встречи БРИКС, которая предшествовала первому заседанию G20, лидеры этого объединения высказывали единую позицию - что нужно двигаться к реформированию ВТО, причём организация должна остаться лидирующим форматом формирования правил международной торговли.

"На более широкой встрече самой "двадцатки" Трамп говорил о необходимости - как он постоянно говорит - справедливой торговли. О единых подходах к реформированию пока речи не идёт", - сообщил Орешкин журналистам после первого заседания саммита.