Источник: Трамп уточнял темы переговоров с Путиным у своей делегации

ОСАКА (Япония), 28 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп за несколько минут до начала переговоров со своим российским коллегой Владимиром Путиным уточнял у своей делегации темы для обсуждения, сообщил РИА Новости источник, присутствовавший в комнате, где проходит встреча двух лидеров.
Американский президент пришел на встречу первым и в ожидании Путина общался со своими помощниками и министрами.
Во встрече Путина и Трампа участвуют дочь и зять президента США - Иванка Трамп и старший советник президента Джаред Кушнер.— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) June 28, 2019
Также присутствует новый пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм, которая ранее руководила пресс-службой первой леди США. Мелании Трамп на встрече нет pic.twitter.com/hDT6ywQmPE
"Так мы будем говорить о контроле над вооружениями?" - спросил Трамп.
В ответ его помощник по национальной безопасности Джон Болтон утвердительно кивнул.
Встреча Путина и Трампа проходит в японской Осаке "на полях" саммита "большой двадцатки". В ее начале президент РФ отметил, что двум лидерам "есть, о чем поговорить". В свою очередь Трамп сообщил, что в число тем для обсуждения войдут вопросы торговли и разоружения, и высказал мнение о том, что результаты встречи будут отличными.