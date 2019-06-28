Источник: Трамп уточнял темы переговоров с Путиным у своей делегации

ОСАКА (Япония), 28 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп за несколько минут до начала переговоров со своим российским коллегой Владимиром Путиным уточнял у своей делегации темы для обсуждения, сообщил РИА Новости источник, присутствовавший в комнате, где проходит встреча двух лидеров.

Американский президент пришел на встречу первым и в ожидании Путина общался со своими помощниками и министрами.

Во встрече Путина и Трампа участвуют дочь и зять президента США - Иванка Трамп и старший советник президента Джаред Кушнер.

Также присутствует новый пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм, которая ранее руководила пресс-службой первой леди США. Мелании Трамп на встрече нет pic.twitter.com/hDT6ywQmPE — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) June 28, 2019

"Так мы будем говорить о контроле над вооружениями?" - спросил Трамп.

В ответ его помощник по национальной безопасности Джон Болтон утвердительно кивнул.