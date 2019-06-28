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РИА Новости

Новосибирский суд оставил под арестом экс-главу медцентра им. Мешалкина

09:07
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КРАСНОЯРСК, 28 июн – РИА Новости. Новосибирский областной суд оставил в пятницу в силе решение суда первой инстанции об аресте бывшего директора медцентра имени Е.Н. Мешалкина Минздрава РФ Александра Караськова, обвиняемого в особо крупной растрате, сообщили РИА Новости в суде.
Ранее сообщалось, что 11 июня Центральный районный суд удовлетворил ходатайство следствия и арестовал Караськова до 9 августа 2019 года.
"Решение (об аресте) в силе", - сказала собеседница агентства.
В мае Минздрав РФ снял Караськова с должности директора медицинского центра. Позже он добровольно сдал мандат депутата законодательного собрания Новосибирской области, объяснив это неучтенным в декларации о доходах и имуществе жилым домом. Его вместе с супругой Ириной Бойцовой 3 июня задержали правоохранительные органы, а 5 июня суд арестовал на два месяца Бойцову, обвиняемую в пособничестве в присвоении и растрате и легализации преступных денег.
Евгений Покушалов в Центральном районном суде Новосибирска
6 марта, 14:21
Суд оставил под арестом замглавы медцентра им. Мешалкина в Новосибирске
ФАС России 5 июня сообщила, что в основу уголовного дела бывшего руководителя медцентра имени Мешалкина и его супруги о присвоении или растрате легли материалы новосибирского УФАС о картельном сговоре на торгах между клиникой и двумя частными компаниями. По данным службы, участники картеля заранее согласовывали между собой победителя торгов и предел снижения цены контракта, что привело к поддержанию цены на 437 открытых электронных аукционах на поставку лекарств, медизделий и продуктов для клиники, а сумма заключенных договоров превысила 500 миллионов рублей.
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Новосибирский областной судНовосибирская областьПроисшествия
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