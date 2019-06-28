Новосибирский суд оставил под арестом экс-главу медцентра им. Мешалкина

КРАСНОЯРСК, 28 июн – РИА Новости. Новосибирский областной суд оставил в пятницу в силе решение суда первой инстанции об аресте бывшего директора медцентра имени Е.Н. Мешалкина Минздрава РФ Александра Караськова, обвиняемого в особо крупной растрате, сообщили РИА Новости в суде.

Ранее сообщалось, что 11 июня Центральный районный суд удовлетворил ходатайство следствия и арестовал Караськова до 9 августа 2019 года.

"Решение (об аресте) в силе", - сказала собеседница агентства.

В мае Минздрав РФ снял Караськова с должности директора медицинского центра. Позже он добровольно сдал мандат депутата законодательного собрания Новосибирской области, объяснив это неучтенным в декларации о доходах и имуществе жилым домом. Его вместе с супругой Ириной Бойцовой 3 июня задержали правоохранительные органы, а 5 июня суд арестовал на два месяца Бойцову, обвиняемую в пособничестве в присвоении и растрате и легализации преступных денег.