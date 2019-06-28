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РИА Новости

Медики консультируются с Москвой по лечению пострадавших в крушении Ан-24

09:03
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© Следственный комитет РФ / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы тушат пожар на месте аварийной посадки самолёта Ан-24 в Нижнеангарске. Стоп-кадр с видео, предоставленного СК РФ
Сотрудники противопожарной службы тушат пожар на месте аварийной посадки самолёта Ан-24 в Нижнеангарске. Стоп-кадр с видео, предоставленного СК РФ
© Следственный комитет РФ
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КРАСНОЯРСК, 28 июн — РИА Новости. Медики Бурятии консультируются с коллегами из московских клиник по поводу лечения пациентов, пострадавших при аварии Ан-24 в Нижнеангарске, сообщили в правительстве республики.
В четверг утром пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара" совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска после отказа одного из двигателей. При посадке борт выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и столкнулся со зданием очистных сооружений. Произошло возгорание самолета, погибли пилот Владимир Коломин и бортмеханик Олег Барданов. Амбулаторную помощь получили 33 человека. Госпитализировано восемь человек, в том числе двое детей.
Сотрудники противопожарной службы тушат пожар на месте аварийной посадки самолёта Ан-24 в Нижнеангарске. Стоп-кадр с видео, предоставленного СК РФ
08:37
Одной из пострадавших в аварии Ан-24 в Бурятии потребуется операция
В пятницу ночью четверо пострадавших в состоянии средней тяжести доставлены в больницы Улан-Удэ. В больнице Северобайкальска остается четыре человека.
"Ночью в ДКРБ (Детская клиническая республиканская больница – ред.) был проведен сеанс телемедицины с Национальным медицинским исследовательским центром здоровья детей (Москва). Тактика лечения согласована, специалисты центра рекомендовали консервативное лечение", - говорится в сообщении.
Главный врач Республиканской клинической больнице имени Н.А. Семашко Евгения Лудупова сообщила в пятницу журналистам о проведенных консультациях с московским НИИ имени Н.Н. Бурденко.
"Вчера была консультация с НИИ Бурденко по поручению министра здравоохранения Российской Федерации Вероники Скворцовой в два часа ночи совместно с министром здравоохранения Бурятии. Все необходимое мы обсудили, сегодня по плану в соответствии с клиническими показаниями проводится лечение", - сказала Лудупова.
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Авиакатастрофа Ан-24 в БурятииАн-24МоскваБурятияОбщество
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Сотрудники противопожарной службы тушат пожар на месте аварийной посадки самолёта Ан-24 в Нижнеангарске. Стоп-кадр с видео, предоставленного СК РФ
Одной из пострадавших в аварии Ан-24 в Бурятии потребуется операция
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