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РИА Новости

В Новосибирске разблокировали банковские счета Депардье

09:02
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАктер Жерар Депардье
Актер Жерар Депардье
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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БАРНАУЛ, 28 июн - РИА Новости. Инспекция ФНС России по Ленинскому району Новосибирска разблокировала операции по банковским счетам зарегистрированного в городе ИП Жерара Депардье, сообщили РИА Новости в УФНС России по региону.
Ранее сообщалось, что французский актер Жерар Депардье, получивший гражданство России в январе 2013 года, в прошлом году прописался в Новосибирске и занялся бизнесом по производству и поставкам продуктов.
Актер Жерар Депардье
4 июня, 18:44
СМИ сообщили о закрытии дела подозревавшегося в изнасиловании Депардье
"Инспекцией по Ленинскому району Новосибирска в связи с наличием задолженности в адрес налогоплательщика было направлено требование об уплате налога от 30 апреля 2019 года. После истечения срока было принято решение о взыскании налога за счет денежных средств и решение о приостановлении операций по счетам. 27 июня после того, как денежные средства поступили на счёт, было принято решение о возобновлении операций по счетам", - сказали в ведомстве.
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Жерар ДепардьеНовосибирскВ мире
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