В Новосибирске разблокировали банковские счета Депардье

Ранее сообщалось, что французский актер Жерар Депардье, получивший гражданство России в январе 2013 года, в прошлом году прописался в Новосибирске и занялся бизнесом по производству и поставкам продуктов.

"Инспекцией по Ленинскому району Новосибирска в связи с наличием задолженности в адрес налогоплательщика было направлено требование об уплате налога от 30 апреля 2019 года. После истечения срока было принято решение о взыскании налога за счет денежных средств и решение о приостановлении операций по счетам. 27 июня после того, как денежные средства поступили на счёт, было принято решение о возобновлении операций по счетам", - сказали в ведомстве.