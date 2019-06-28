Индия может начать расплачиваться за российское оружие в евро, сообщили СМИ

НЬЮ-ДЕЛИ, 28 июн - РИА Новости. Индия изучает возможность использования евро для реализации заключенных с Россией оборонных сделок, в том числе по приобретению зенитно-ракетных систем С-400 "Триумф", пишет газета Economic Times со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.
По их словам, такое решение Нью-Дели выработал в июне, стремясь избежать санкций со стороны США в рамках закона CAATSA.
Представители официального Нью-Дели пока никак не прокомментировали эту информацию.
Реализация Индией оборонных сделок с Россией неоднократно становилась предметом критики со стороны Вашингтона, который рассматривает Нью-Дели в качестве ключевого партнера в Южной Азии.
В 2018 году США настаивали на том, чтобы Индия отказалась от заключения крупнейшей сделки по закупке С-400 у России. Признавая давнюю историю сотрудничества Нью-Дели с Москвой, США вместе с тем не исключили, что могут ввести санкции против индийских партнеров. Руководство Индии, со своей стороны, неоднократно подчеркивало, что считает односторонние рестрикции неправомерными.
В начале октября 2018 года Россия и Индия заключили контракт на поставку Нью-Дели комплексов С-400. Приобретение пяти полков новейших зенитных ракетных систем обойдется в 5,43 миллиарда долларов. Россия наряду с США и Израилем на сегодняшний день является ключевым партнером Индии в сфере ВТС.
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