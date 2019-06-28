Трамп попросил Путина не вмешиваться в американские выборы

Трампа на встрече с Путиным спросили, попросит ли он Россию не вмешиваться в выборы в США. За тем не заржавело - американский президент тут же сказал: «Не вмешивайтесь в наши выборы». Оба при этом улыбались, как хорошей шутке. pic.twitter.com/wavFY05bAS