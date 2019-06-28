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РИА Новости

Трамп попросил Путина не вмешиваться в американские выборы

08:55
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите "Группы двадцати". 28 июня 2019
Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите Группы двадцати. 28 июня 2019
© РИА Новости / Илья Питалев
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ОСАКА (Япония), 28 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в ходе встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным попросил его не вмешиваться в выборы президента Соединенных Штатов в 2020 году.
Перед началом переговоров журналисты спросили Трампа, обратится ли он к Путину с таким призывом.
"Конечно", - сказал американский президент. Затем он повернулся к президенту РФ и озвучил эту просьбу.
После президентских выборов 2016 года в США Россию обвинили во вмешательстве в выборы. Москва неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы разных странах, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.
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