Трамп попросил Путина не вмешиваться в американские выборы

ОСАКА (Япония), 28 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в ходе встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным попросил его не вмешиваться в выборы президента Соединенных Штатов в 2020 году.
Перед началом переговоров журналисты спросили Трампа, обратится ли он к Путину с таким призывом.
"Конечно", - сказал американский президент. Затем он повернулся к президенту РФ и озвучил эту просьбу.
После президентских выборов 2016 года в США Россию обвинили во вмешательстве в выборы. Москва неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы разных странах, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.
Трампа на встрече с Путиным спросили, попросит ли он Россию не вмешиваться в выборы в США. За тем не заржавело - американский президент тут же сказал: «Не вмешивайтесь в наши выборы». Оба при этом улыбались, как хорошей шутке. pic.twitter.com/wavFY05bAS— Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) 28 июня 2019 г.