На трассе в Ульяновской области три человека погибли в ДТП

САМАРА, 28 июн - РИА Новости. Три человека погибли и двое пострадали в ДТП на трассе в Ульяновской области, сообщает в пятницу пресс-служба УМВД по региону.
По предварительным данным полиции, авария произошла в пятницу ночью на 124 километре федеральной дороги "Ульяновск – Димитровград – Самара" возле села Елховый Куст Новомалыклинского района Ульяновской области. По информации УМВД, водитель автомобиля Lada Kalina не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с припаркованной на обочине машиной "ДАФ".
"В результате ДТП водитель и двое пассажиров автомашины Kalina погибли на месте происшествия, двое госпитализированы в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести", - говорится в сообщении.