Прокуратура предостерегла Azur Air от отказа кормить пассажиров

КРАСНОЯРСК, 28 июн — РИА Новости. Красноярская транспортная прокуратура предостерегла генерального директора авиакомпании Azur Air о недопустимости нарушений при исполнении компанией планов по отказу с 1 июля от кормления пассажиров, находящихся в полете менее 5 часов, сообщила РИА Новости официальный представитель Западно-Сибирского транспортного прокурора Оксана Горбунова.

По ее словам, с 1 июля 2019 года авиакомпания прекращает кормить пассажиров рейсов, продолжительность которых составляет менее пяти часов, "не выполнив необходимые требования закона о внесении соответствующих изменений в правила перевозки пассажиров".

"Кроме того, об изменении порядка предоставления бортового питания авиакомпанией заблаговременно (до приобретения билетов) не проинформированы пассажиры, которые приобрели (забронировали) авиабилеты на рейсы, осуществляемые в период с 1 июля 2019 года", - говорится в сообщении.