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РИА Новости

Прокуратура предостерегла Azur Air от отказа кормить пассажиров

08:49
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КРАСНОЯРСК, 28 июн — РИА Новости. Красноярская транспортная прокуратура предостерегла генерального директора авиакомпании Azur Air о недопустимости нарушений при исполнении компанией планов по отказу с 1 июля от кормления пассажиров, находящихся в полете менее 5 часов, сообщила РИА Новости официальный представитель Западно-Сибирского транспортного прокурора Оксана Горбунова.
По ее словам, с 1 июля 2019 года авиакомпания прекращает кормить пассажиров рейсов, продолжительность которых составляет менее пяти часов, "не выполнив необходимые требования закона о внесении соответствующих изменений в правила перевозки пассажиров".
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"Кроме того, об изменении порядка предоставления бортового питания авиакомпанией заблаговременно (до приобретения билетов) не проинформированы пассажиры, которые приобрели (забронировали) авиабилеты на рейсы, осуществляемые в период с 1 июля 2019 года", - говорится в сообщении.
По результатам проверки красноярский транспортный прокурор объявил предостережение гендиректору авиакомпании о недопустимости нарушений закона и разъяснил административную ответственность за правонарушения, предусмотренные ч. 3 ст. 14.1.2 и ч. 1 ст.14.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях.
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Azur AirОксана ГорбуноваКрасноярскОбщество
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