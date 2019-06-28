Суд отложил рассмотрение дела руководившего тушением "Зимней вишни" Бурсина

КЕМЕРОВО, 28 июн - РИА Новости. Суд отложил рассмотрение дела начальника службы пожаротушения первого кемеровского отряда противопожарной службы Андрея Бурсина, руководившего тушением пожара в торговом центре "Зимняя вишня", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Бурсин обвиняется в халатности, повлекшей смерть двух и более лиц. Гособвинение выступило с ходатайством объединить дело Бурсина с делом, где обвиняемыми проходят другие фигуранты.

"Показания (одного из обвиняемых – ред.) Генина заложены как доказательства обвинения Бурсина... параллельное рассмотрение дел повлечет к длительному рассмотрению, исследованию одних и тех же доказательств, дважды будут допрошены одни и те же потерпевшие, что повлияет на их состояние", - заявила в суде прокурор.

Ходатайство прокурора поддержал адвокат Бурсина, отметив, что ранее через канцелярию суда он заявлял аналогичное ходатайство. Обвиняемый и присутствующие потерпевшие также поддержали заявленное стороной обвинения ходатайство.

"Поскольку в деле, которое поступило раньше, заявлено аналогичное ходатайство, потерпевшие не возражали, со стороны защиты было практически единодушие... Судебное решение по этому делу состоится 2 июля в 11 часов, встречаемся и по данному делу 2 июля, суд примет соответствующее решение и его огласит и, соответственно, мы с вами будем рассматривать либо одно, либо два дела. Суд откладывает судебное решение до 2 июля", - вынес решение суд.

Уголовное дело Бурсина, в котором 141 том, поступило в Заводский районный суд Кемерово 7 июня. Следствие считает, что Бурсин не организовал управление силами и средствами пожарно-спасательного гарнизона на месте ЧП, а также "не организовал надлежащим образом проведение разведки пожара", из-за чего погибли люди.

Дело Бурсина рассматривает судья Заводского районного суда Николай Быданцев, в производстве которого уже находится уголовное дело, где обвиняемыми проходят семь фигурантов: гендиректор ООО "Зимняя вишня" Надежда Судденок, технический директор ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" (компания-собственник ТРЦ) Георгий Соболев, генеральный директор комбината Юлия Богданова, руководитель компании "Системный интегратор" Игорь Полозиненко, сотрудник той же компании – инженер противопожарной системы, по образованию повар, Александр Никитин, сотрудник частного охранного предприятия Сергей Антюшин и начальник караула пожарно-спасательной части №2 Сергей Генин.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара погибли 60 человек, большинство из них – дети.