Во встрече Путина и Трампа участвуют дочь и зять президента США

ОСАКА (Япония), 28 июн - РИА Новости. Во встрече президента России Владимир Путина и его американского коллеги Дональда Трампа в Осаке участвуют дочь и зять главы США - Иванка Трамп и старший советник президента Джаред Кушнер, передает корреспондент РИА Новости.
С российской стороны в переговорах участвуют помощник главы государства Юрий Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, министр финансов Антон Силуанов, замруководителя администрации - пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Помимо Иванки Трамп и Джареда Кушнера, от американской делегации на встрече присутствуют госсекретарь США Майк Помпео, помощник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон, советник президента Фиона Хилл, глава минфина Стив Мнучин, новый пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.
Беседу Путина и Трампа, которая началась в 14.03 по местному времени (8.03 мск) на полях саммита G20, эксперты считают очень важной с учетом того, что контактов между лидерами РФ и США не было очень давно, а проблемных вопросов, в частности, по Ближнем Востоку, ядерному разоружению и других, накопилось очень много. Ясности по возможности отдельной встречи в рамках форума не было практически до самых последних дней. Более того, на прошлом саммите "двадцатки" уже запланированная и объявленная встреча Путина и Трампа была отменена американской стороной в последний момент.