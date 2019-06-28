Во встрече Путина и Трампа участвуют дочь и зять президента США

Беседу Путина и Трампа, которая началась в 14.03 по местному времени (8.03 мск) на полях саммита G20, эксперты считают очень важной с учетом того, что контактов между лидерами РФ и США не было очень давно, а проблемных вопросов, в частности, по Ближнем Востоку, ядерному разоружению и других, накопилось очень много. Ясности по возможности отдельной встречи в рамках форума не было практически до самых последних дней. Более того, на прошлом саммите "двадцатки" уже запланированная и объявленная встреча Путина и Трампа была отменена американской стороной в последний момент.