В Италии три человека стали жертвами жары

РИМ, 28 июн - РИА Новости, Сергей Старцев. Три человека уже стали жертвами аномальной жары, установившейся в эти дни на Апеннинах, министерство здравоохранения Италии ввело в пятницу "красный" (наивысший) уровень погодной угрозы в 16 крупнейших городах страны.

Согласно ежедневному бюллетеню минздрава, речь идет, прежде всего, о крупных административных центрах, в частности о Риме, Милане, Неаполе, Турине, Венеции, Болонье и Флоренции, где столбик термометра сейчас вплотную подобрался к 40-градусной отметке.

Присвоение "красного" уровня метеоопасности означает, что летний зной, который часто сопровождается высокой влажностью и сильной духотой, представляет реальную угрозу для людей, не имеющих серьезных проблем со здоровьем.

В сложившейся ситуации врачи настоятельно рекомендуют не выходить на улицу в наиболее жаркое время суток и пить как можно больше воды. Медики призывают проявлять особую осторожность всех, кто входит в так называемую "группу риска", прежде всего пожилых людей, страдающих рядом хронических заболеваний.