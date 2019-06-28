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РИА Новости

Правительство утвердило список животных, запрещенных к содержанию в России

08:37
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Правительство РФ утвердило список животных, запрещенных к содержанию, а также предусмотренные исключения из этого запрета, соответствующие постановления опубликованы на сайте кабинета министров РФ.
"Постановлением №795 устанавливается запрет на содержание и использование животных, представляющих опасность для их владельцев.., а также животных, привычная среда обитания которых значительно отличается от возможных условий содержания их в неволе, что может неблагоприятно влиять на состояние их здоровья, вплоть до гибели", - говорится в справке к документу.
Животные в списке сгруппированы в 33 отряда (подотряда) и объединены в 8 классов (пресмыкающиеся, земноводные, паукообразные, млекопитающие, птицы, хрящевые рыбы, костные рыбы, коралловые полипы).
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Уточняется, что если животное, включённое в список, было приобретено до 1 января 2020 года, оно может находиться на содержании владельца до наступления естественной смерти.
Отмечается, что запрет не распространяется на содержание животных из этого списка в зоопарках, цирках, дельфинариях, океанариумах и других подобных организациях, а также на особые случаи, при которых допускается их содержание.
"Постановлением №819 устанавливаются особые случаи, при которых допускается содержание и использование животных, запрещённых к содержанию. При этом о каждом таком случае должен быть уведомлён территориальный орган Росприроднадзора", - добавляется в сообщении.
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РоссияОбщество
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28 июня, 09:25
aalekseevan
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