Правительство утвердило список животных, запрещенных к содержанию в России

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Правительство РФ утвердило список животных, запрещенных к содержанию, а также предусмотренные исключения из этого запрета, соответствующие постановления опубликованы на Правительство РФ утвердило список животных, запрещенных к содержанию, а также предусмотренные исключения из этого запрета, соответствующие постановления опубликованы на сайте кабинета министров РФ.

"Постановлением №795 устанавливается запрет на содержание и использование животных, представляющих опасность для их владельцев.., а также животных, привычная среда обитания которых значительно отличается от возможных условий содержания их в неволе, что может неблагоприятно влиять на состояние их здоровья, вплоть до гибели", - говорится в справке к документу.

Животные в списке сгруппированы в 33 отряда (подотряда) и объединены в 8 классов (пресмыкающиеся, земноводные, паукообразные, млекопитающие, птицы, хрящевые рыбы, костные рыбы, коралловые полипы).

Уточняется, что если животное, включённое в список, было приобретено до 1 января 2020 года, оно может находиться на содержании владельца до наступления естественной смерти.

Отмечается, что запрет не распространяется на содержание животных из этого списка в зоопарках, цирках, дельфинариях, океанариумах и других подобных организациях, а также на особые случаи, при которых допускается их содержание.