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РИА Новости

Одной из пострадавших в аварии Ан-24 в Бурятии потребуется операция

08:37
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© Следственный комитет РФ / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы тушат пожар на месте аварийной посадки самолёта Ан-24 в Нижнеангарске. Стоп-кадр с видео, предоставленного СК РФ
Сотрудники противопожарной службы тушат пожар на месте аварийной посадки самолёта Ан-24 в Нижнеангарске. Стоп-кадр с видео, предоставленного СК РФ
© Следственный комитет РФ
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КРАСНОЯРСК, 28 июн - РИА Новости. Женщине, пострадавшей при аварии Ан-24 в Бурятии, потребуется операция на руке, сообщил журналистам заместитель главного врача по хирургии республиканской клинической больницы имени Н.А. Семашко Андрей Цыбденов.
В четверг утром пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара" совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска после отказа одного из двигателей. При посадке борт выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и столкнулся со зданием очистных сооружений. Произошло возгорание самолета, погибли пилот Владимир Коломин и бортмеханик Олег Барданов. Амбулаторную помощь получили 33 человека. Госпитализировано восемь человек, в том числе двое детей.
В пятницу ночью четверо пострадавших в состоянии средней степени тяжести доставлены в больницы. В больнице Северобайкальска остается четверо человек.
"У пациентки 69 лет нестабильный перелом лучевой кости, который потребует оперативного вмешательства. Необходимо очень тщательно подготовиться, учитывая наличие сердечной патологии. Лечение согласовано с НИИ Н.Н Бурденко", - сказал Цыбденов.
В лечебном учреждении уточнили, что женщина накануне аварии самолета проходила обследование в этой больнице. Таким образом, у врачей есть все необходимые данные для проведения операции.
Сотрудники противопожарной службы тушат пожар на месте аварийной посадки самолёта Ан-24 в Нижнеангарске
Вчера, 16:57
При авиакатастрофе Ан-24 в Бурятии пострадал сотрудник наземных служб
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