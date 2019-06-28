Одной из пострадавших в аварии Ан-24 в Бурятии потребуется операция

Сотрудники противопожарной службы тушат пожар на месте аварийной посадки самолёта Ан-24 в Нижнеангарске. Стоп-кадр с видео, предоставленного СК РФ

КРАСНОЯРСК, 28 июн - РИА Новости. Женщине, пострадавшей при аварии Ан-24 в Бурятии, потребуется операция на руке, сообщил журналистам заместитель главного врача по хирургии республиканской клинической больницы имени Н.А. Семашко Андрей Цыбденов.

В четверг утром пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара" совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска после отказа одного из двигателей. При посадке борт выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и столкнулся со зданием очистных сооружений. Произошло возгорание самолета, погибли пилот Владимир Коломин и бортмеханик Олег Барданов. Амбулаторную помощь получили 33 человека. Госпитализировано восемь человек, в том числе двое детей.

В пятницу ночью четверо пострадавших в состоянии средней степени тяжести доставлены в больницы. В больнице Северобайкальска остается четверо человек.

"У пациентки 69 лет нестабильный перелом лучевой кости, который потребует оперативного вмешательства. Необходимо очень тщательно подготовиться, учитывая наличие сердечной патологии. Лечение согласовано с НИИ Н.Н Бурденко", - сказал Цыбденов.