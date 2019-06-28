Орешкин прокомментировал итоги первого заседания "двадцатки" в Осаке

"Начала работу "Большая двадцатка", уже состоялась первая сессия, посвященная мировой торговле и глобальной экономике. Сразу скажу, что больших каких-то сюрпризов нет. Мы видим, что есть серьезные опасения относительно того, что происходит с мировой экономикой, сегодня многие лидеры выступали и Кристин Лагард (глава МВФ - ред.) об этом говорила", - сказал Орешкин журналистам после первого заседания.

Он уточнил, что глобальный рост экономики замедляется, прогнозы пересматриваются в сторону уменьшения, все видят риски, связанные в первую очередь с глобальной торговлей.

"Все говорят о том, что нужно решать проблемы, они тоже очевидны - это повторяют все участники саммита - это проблемы, связанные с реформированием ВТО. Но, на самом деле, консолидированной позиции пока нет, поэтому еще раз: без сюрпризов проходит начало саммита "двадцатки"", - пояснил министр.