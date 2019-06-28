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РИА Новости

Путин считает встречу с Трампом возможностью продолжить начатый диалог

08:34
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкРабочий визит президента РФ В. Путина в Японию для участия в саммите "Группы двадцати"
Рабочий визит президента РФ В. Путина в Японию для участия в саммите Группы двадцати
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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ОСАКА (Япония), 28 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин перед началом переговоров с американским лидером Дональдом Трампом назвал эту встречу хорошей возможностью продолжить начатую в Хельсинки дискуссию.
"Мы давно не виделись, с нашей встречи в Хельсински. Правда, наши сотрудники работали и дали нам хорошую возможность продолжить то, о чем мы договаривались в Хельсинки", - сказал Путин.
Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки
Вчера, 23:09
Путин рассказал об отношении американцев к Трампу
Первая полноформатная встреча лидеров двух стран состоялась 16 июля 2018 года. Путин и Трамп обсудили пути нормализации и развития двусторонних отношений, актуальные вопросы международной повестки дня. По завершении переговоров президенты России и США сделали заявления для прессы и ответили на вопросы представителей СМИ. По итогам встречи лидеры стран заявили о заинтересованности в улучшении отношений РФ и США.
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