Путин считает встречу с Трампом возможностью продолжить начатый диалог

ОСАКА (Япония), 28 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин перед началом переговоров с американским лидером Дональдом Трампом назвал эту встречу хорошей возможностью продолжить начатую в Хельсинки дискуссию.
"Мы давно не виделись, с нашей встречи в Хельсински. Правда, наши сотрудники работали и дали нам хорошую возможность продолжить то, о чем мы договаривались в Хельсинки", - сказал Путин.
Первая полноформатная встреча лидеров двух стран состоялась 16 июля 2018 года. Путин и Трамп обсудили пути нормализации и развития двусторонних отношений, актуальные вопросы международной повестки дня. По завершении переговоров президенты России и США сделали заявления для прессы и ответили на вопросы представителей СМИ. По итогам встречи лидеры стран заявили о заинтересованности в улучшении отношений РФ и США.