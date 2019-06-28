Выпускник Путин, набравший 300 баллов на ЕГЭ, будет поступать в МФТИ

"Мы очень рады за Сашу. Они с мамой, несмотря на такой результат, не верили, что его возьмут в МФТИ. Он очень скромный. Поверили только тогда, когда узнали новость. После 2 июля Саша едет в Москву подавать документы в вуз", - сказала Мирошникова.