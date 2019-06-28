Выпускник Путин, набравший 300 баллов на ЕГЭ, будет поступать в МФТИ

КРАСНОЯРСК, 28 июн — РИА Новости. Выпускник Александр Путин из Томской области, который набрал 300 баллов на ЕГЭ, не верил, что его примут в престижный столичный вуз, однако уже в июле едет в Москву подавать документы в Московский физико-технический институт (МФТИ), сообщила РИА Новости директор МБОУ "Северская гимназия" Ирина Мирошникова.
Ранее сообщалось, что Александр Путин окончил МБОУ "Северская гимназия" и набрал на ЕГЭ 300 баллов. В школе сообщили, что Путин планирует учиться в МФТИ и связать жизнь с космической отраслью.
"Мы очень рады за Сашу. Они с мамой, несмотря на такой результат, не верили, что его возьмут в МФТИ. Он очень скромный. Поверили только тогда, когда узнали новость. После 2 июля Саша едет в Москву подавать документы в вуз", - сказала Мирошникова.
Ранее директор физтех-школы аэрокосмических технологий МФТИ Сергей Негодяев сообщил РИА Новости, что в вузе ждут выпускника Путина. Негодяев назвал результат Александра выдающимся и отметил, что этого достаточно для поступления в любую школу МФТИ.