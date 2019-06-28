Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-28T08:27Z
https://ria.ru/20190628/1555998739.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Выпускник Путин, набравший 300 баллов на ЕГЭ, будет поступать в МФТИ

08:27
8889
КРАСНОЯРСК, 28 июн — РИА Новости. Выпускник Александр Путин из Томской области, который набрал 300 баллов на ЕГЭ, не верил, что его примут в престижный столичный вуз, однако уже в июле едет в Москву подавать документы в Московский физико-технический институт (МФТИ), сообщила РИА Новости директор МБОУ "Северская гимназия" Ирина Мирошникова.
Ранее сообщалось, что Александр Путин окончил МБОУ "Северская гимназия" и набрал на ЕГЭ 300 баллов. В школе сообщили, что Путин планирует учиться в МФТИ и связать жизнь с космической отраслью.
"Мы очень рады за Сашу. Они с мамой, несмотря на такой результат, не верили, что его возьмут в МФТИ. Он очень скромный. Поверили только тогда, когда узнали новость. После 2 июля Саша едет в Москву подавать документы в вуз", - сказала Мирошникова.
Ранее директор физтех-школы аэрокосмических технологий МФТИ Сергей Негодяев сообщил РИА Новости, что в вузе ждут выпускника Путина. Негодяев назвал результат Александра выдающимся и отметил, что этого достаточно для поступления в любую школу МФТИ.
Школьник Даниил Дрябин из Тульской области, набравший на ЕГЭ-2019 400 баллов, на пресс-конференции в МИА Россия сегодня. 24 июня 2019
24 июня, 15:07
Школьник из Тулы, набравший 400 баллов на ЕГЭ, поделился секретом успеха
3421103
Обсудить 1
Московский физико-технический институтОбщество
Рекомендуем
Участники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
Что происходит в Тбилиси после беспорядков
РИА
Новости
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве. 9 июня 2019
Порошенко заявил о первом шаге для признания Крыма российским в Европе
Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите Группы двадцати. 28 июня 2019
Трамп попросил Путина не вмешиваться в американские выборы
Отдыхающая после принятия грязевых ванн на Чокракском озере в Крыму
Селфи в грязи. Почему туристы едут в Крым на Чокракское озеро
Лента
новостей
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ на саммите Группы двадцати. 28 июня 2019
Трамп на полях G20 поздоровался одной рукой одновременно с двумя лидерами
Правительство утвердило список животных, запрещенных к содержанию в России
Писатель и сатирик Михаил Задорнов
Бывшая жена Задорнова отсудила у Первого канала более трех миллионов рублей
Астероид над Землей
Ученые НАСА вычислили число жертв и размеры Тунгусского метеорита
Роберт Дауни-младший
Роберт Дауни — младший хочет, чтобы "Мстители" превзошли "Аватар"
Пассажир разбившегося Ан-24 снял на видео момент крушения
Пассажир разбившегося в Бурятии Ан-24 снял на видео момент крушения
Кадр из видео Glen & Friends Cooking о чистке чеснока
Повар-виртуоз показал, как за пару движений идеально очистить чеснок
Президент РФ Владимир Путин на заседании Государственного совета
Путин ответил на вопрос о преемнике
Сочи
Названы самые дешевые туры на море с вылетом в середине июля
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на саммите Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
Путин и Трамп кратко побеседовали перед саммитом G20
В Иркутской области из-за паводка перекрыли главную федеральную трассу
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:10Путин: Россия, Индия и Китай могли бы выступить за сохранение роли ВТО
11:10Минск оценил потери НПЗ в Мозыре от ЧП с "Дружбой" в 20 миллионов долларов
11:10Путин проводит встречу с Мэй на полях саммита G20
11:07Глава МИД Японии остался доволен условиями для журналистов, освещающих G20
11:05В Белоруссии прокомментировали договоренность о передаче пленных Киеву
11:04Российские космонавты выйдут в открытый космос второй раз за год
11:02Васильева призвала обновить воспитательные программы
11:00Турция нанесла удар по позициям в Сирии
10:59Путин заявил о пользе формата Россия-Индия-Китай
10:59Джабаров оценил проект оборонного бюджета США
10:58Сотрудничество по линии Россия-Китай-Индия активизировалось, заявил Путин
10:57Трамп сравнил обстановку вокруг встречи с Путиным с церемонией "Оскара"
10:56В нескольких районах Иркутской области ожидается повышение уровня воды
10:53Водителя, разогнавшегося на Крымском мосту до 234 км/ч, штрафовали 30 раз
10:52С белорусского участка "Дружбы" вытеснили 705 тысяч тонн "грязной" нефти
10:51СК попросил отправить первого фигуранта дела "Рольфа" под домашний арест
10:47Экс-главе Марий Эл Маркелову стало плохо в суде
10:46Миллер: маршруты доставки газа в Европу из РФ наименее вредны для экологии
10:45Путин: Россия, Индия и Китай сообща работают на стратегическую стабильность
10:42В Госдуме раскритиковали американскую военную помощь Украине
Лента новостейМолния