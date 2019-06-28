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РИА Новости

Журналисты отказывались уходить со встречи Путина и Трампа

08:27
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ОСАКА (Япония), 28 июн – РИА Новости. Журналисты выкрикивали вопросы и долго отказывались уходить со встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа, которая проходит на полях саммита G20 в Осаке, передает корреспондент РИА Новости.
Как передает корреспондент РИА Новости, представители американских и российских СМИ прямо в комнате, где шли переговоры, вели прямую трансляцию со всевозможных гаджетов - от телефонов до портативных камер. Гул голосов журналистов, комментировавших общение Путина и Трампа, перекрывал слова самих президентов. Журналисты, едва переждав вступительное слово двух лидеров, начали выкрикивать вопросы обоим президентам, но те лишь с улыбкой кивали прессе.
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По окончании протокольной съемки журналисты долго отказывались покинуть комнату переговоров, несмотря на просьбы сотрудников протокола.
Путин и Трамп начали встречу практически без задержки. Когда журналисты зашли в комнату переговоров, президенты уже общались друг с другом.
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