Журналисты отказывались уходить со встречи Путина и Трампа

ОСАКА (Япония), 28 июн – РИА Новости. Журналисты выкрикивали вопросы и долго отказывались уходить со встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа, которая проходит на полях саммита G20 в Осаке, передает корреспондент РИА Новости.

Как передает корреспондент РИА Новости, представители американских и российских СМИ прямо в комнате, где шли переговоры, вели прямую трансляцию со всевозможных гаджетов - от телефонов до портативных камер. Гул голосов журналистов, комментировавших общение Путина и Трампа, перекрывал слова самих президентов. Журналисты, едва переждав вступительное слово двух лидеров, начали выкрикивать вопросы обоим президентам, но те лишь с улыбкой кивали прессе.

По окончании протокольной съемки журналисты долго отказывались покинуть комнату переговоров, несмотря на просьбы сотрудников протокола.