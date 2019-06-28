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РИА Новости

Роскачество разработает стандарты на экологическую продукцию

08:25
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Роскачество планирует разрабатывать стандарты на экологическую продукцию, на верхнем уровне в иерархии будут органические продукты, сообщается в пресс-релиз организации.
"Проблема смешения терминов "Эко", "Био" и "Органик" среди потребителей пока еще стоит достаточно остро. Во многом эти маркировки являются введением потребителей в заблуждение, так как покупатели имеют разные подходы к оценке продукта и зачастую не видят разницы между "органическим" и "фермерским", - говорится в пресс-релизе.
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Стандарты на экопродукцию будут предусматривать разделение на "органическую", "экологическую" и "зеленую" продукцию. Верхнеуровневыми в иерархии будут органические продукты, а экологические смогут удовлетворять лишь одному или нескольким критериям, к ним будут предъявлены менее строгие требованиям, уточняет Роскачество.
Органический способ производства подразумевает сокращение списка используемых удобрений и ветеринарных препаратов, запрет на применение ГМИ, средств защиты растений, веществ для улучшения почвы. Само производство должно быть расположено вдали от источников загрязнения окружающей среды и промышленных объектов.
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"По отношению, например, к "фермерской" и "эко" продукции эти требования предъявлены не будут, потому что понятия и характеристики данной продукции не закреплены в правовом поле. Также фермерскую продукцию отличает преимущественно ручной труд, что необязательно для продукции типа "био" и "эко", - уточняется в пресс-релизе.
Органическая продукция будет отделена от иных видов продукции, претендующей на экологичность. Соответствующий закон вступает в силу с 1 января 2020 года, напоминает Роскачество. "Новый закон ввёл официальное определение понятия "органическая продукция", установил нормы её производства, хранения, транспортировки, маркировки и реализации. Теперь наша общая задача доступно объяснить нововведения и прекратить использование экологических наименований и маркировки в качестве рекламного хода", – сказала замруководителя Роскачества Елена Саратцева.
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РоскачествоОбщество
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