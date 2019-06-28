Роскачество разработает стандарты на экологическую продукцию

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Роскачество планирует разрабатывать стандарты на экологическую продукцию, на верхнем уровне в иерархии будут органические продукты, сообщается в пресс-релиз организации.

"Проблема смешения терминов "Эко", "Био" и "Органик" среди потребителей пока еще стоит достаточно остро. Во многом эти маркировки являются введением потребителей в заблуждение, так как покупатели имеют разные подходы к оценке продукта и зачастую не видят разницы между "органическим" и "фермерским", - говорится в пресс-релизе.

Стандарты на экопродукцию будут предусматривать разделение на "органическую", "экологическую" и "зеленую" продукцию. Верхнеуровневыми в иерархии будут органические продукты, а экологические смогут удовлетворять лишь одному или нескольким критериям, к ним будут предъявлены менее строгие требованиям, уточняет Роскачество.

Органический способ производства подразумевает сокращение списка используемых удобрений и ветеринарных препаратов, запрет на применение ГМИ, средств защиты растений, веществ для улучшения почвы. Само производство должно быть расположено вдали от источников загрязнения окружающей среды и промышленных объектов.

"По отношению, например, к "фермерской" и "эко" продукции эти требования предъявлены не будут, потому что понятия и характеристики данной продукции не закреплены в правовом поле. Также фермерскую продукцию отличает преимущественно ручной труд, что необязательно для продукции типа "био" и "эко", - уточняется в пресс-релизе.