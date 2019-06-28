В Хабаровском крае неизвестные спилили православный поклонный крест

ХАБАРОВСК, 28 июн — РИА Новости. В Советской Гавани неизвестные спилили и похитили поклонный крест, установленный на въезде в город, сообщил РИА Новости представитель регионального управления МВД.

Правоохранители проводят проверку и ищут виновных, добавил собеседник агентства.

Как сообщается на сайте Ванинской и Переяславской епархии, деревянный придорожный крест неизвестные спилили и похитили 27 июня. Он был установлен 27 сентября 2014 года в православный праздник Воздвижения Креста Господня.

"Люди крест как видимый символ защиты от врагов видимых и невидимых восстановят. И надеюсь, увидев новый крест, с еще большим вниманием вспомнят о Боге", — сказал епископ Ванинский и Переяславский Аристарх.