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РИА Новости
Религия и мировоззрение

В Хабаровском крае неизвестные спилили православный поклонный крест

08:17
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ХАБАРОВСК, 28 июн — РИА Новости. В Советской Гавани неизвестные спилили и похитили поклонный крест, установленный на въезде в город, сообщил РИА Новости представитель регионального управления МВД.
Правоохранители проводят проверку и ищут виновных, добавил собеседник агентства.
Как сообщается на сайте Ванинской и Переяславской епархии, деревянный придорожный крест неизвестные спилили и похитили 27 июня. Он был установлен 27 сентября 2014 года в православный праздник Воздвижения Креста Господня.

"Люди крест как видимый символ защиты от врагов видимых и невидимых восстановят. И надеюсь, увидев новый крест, с еще большим вниманием вспомнят о Боге", — сказал епископ Ванинский и Переяславский Аристарх.

По традиции поклонные кресты устанавливаются на выезде из населенных пунктов как символ победы жизни над смертью. На Руси люди отправлялись в путь, испросив божьей помощи.
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Религия и мировоззрениеХабаровский крайПроисшествия
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