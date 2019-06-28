В России создали невидимый для самолетов и дронов радар

КУБИНКА (Московская область), 28 июн — РИА Новости. В России создали пассивную радиолокационную станцию "Тропа", невидимую для самолетов и дронов-разведчиков, сообщил РИА Новости гендиректор предприятия-разработчика "ОКБ-Планета" Александр Петров.
"Идея проста — использовать отражение от вышек телевещания и мобильной связи, то есть РЛС работает на прием и сама ничего не излучает, а значит, ее "не видно и не слышно", — сказал он.
Станция уже успешно прошла испытания, перехватив сигнал самолета, который был отражен от вышек связи в городской черте.
"Интерес потенциальных заказчиков есть", — отметил Петров.
По его словам, это не только силовые структуры, но и частные клиенты, которые хотят обеспечить неприкосновенность частной жизни и не хотят, "чтобы за ними подсматривали дроны".
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