Путин считает, что ему есть о чем поговорить с Трампом

Рабочий визит президента РФ В. Путина в Японию для участия в саммите "Группы двадцати"

ОСАКА (Япония), 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече со своим американским коллегой Дональдом Трампом заявил, что им есть, что обсудить.

"Нам есть, о чем поговорить, все темы обозначены", - сказал Путин, открывая встречу с Трампом "на полях" саммита G20.

Беседу Путина и Трампа эксперты считают очень важной с учетом того, что контактов между лидерами РФ и США не было очень давно, а проблемных вопросов, в частности, по Ближнем Востоку, ядерному разоружению и других, накопилось очень много.