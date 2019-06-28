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РИА Новости
Саммит G20 в Осаке

Путин считает, что ему есть о чем поговорить с Трампом

08:10
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкРабочий визит президента РФ В. Путина в Японию для участия в саммите "Группы двадцати"
Рабочий визит президента РФ В. Путина в Японию для участия в саммите Группы двадцати
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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ОСАКА (Япония), 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече со своим американским коллегой Дональдом Трампом заявил, что им есть, что обсудить.
"Нам есть, о чем поговорить, все темы обозначены", - сказал Путин, открывая встречу с Трампом "на полях" саммита G20.
Беседу Путина и Трампа эксперты считают очень важной с учетом того, что контактов между лидерами РФ и США не было очень давно, а проблемных вопросов, в частности, по Ближнем Востоку, ядерному разоружению и других, накопилось очень много.
Ясности по возможности отдельной встречи в рамках форума не было практически до самых последних дней. Более того, на прошлом саммите "двадцатки" уже запланированная и объявленная встреча Путина и Трампа была отменена американской стороной в последний момент.
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
07:40
Песков рассказал о краткой беседе Трампа и Путина перед саммитом G20
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