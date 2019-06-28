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РИА Новости

Трамп назвал темы переговоров с Путиным

08:08
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ОСАКА (Япония), 28 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что у них есть много тем для обсуждения, включая торговлю и разоружение.
"Спасибо всем. Я очень рад быть с президентом Путиным. Я приветствую членов российской делегации, так и моей делегации. У нас будет очень интересная дискуссия. Есть много тем, которые мы обсудим, включая торговлю, разоружение, протекционизм и другие вопросы", - сказал Трамп в начале встречи с Путиным на полях саммита G20.
"Я думаю, что результаты встречи будут отличными", - добавил Трамп.
Представитель Белого дома ранее заявлял, что разговор будет преимущественно посвящен вопросам региональной безопасности, включая Иран, Украину, Сирию, Ближний Восток. Кроме того, будут подняты вопросы контроля над вооружениями и улучшения двусторонних отношений. Он также не исключил, что лидеры коснутся темы Венесуэлы, а Трамп затронет тему "вмешательства в выборы".
Глава МИД России Сергей Лавров со своей стороны отмечал, что согласованной повестки дня для этого разговора нет. По его словам, президенты сами определят приоритетные для них темы. Помощник российского лидера Юрий Ушаков, говоря о повестке будущей встречи, также подчеркивал, что многое будет зависеть от того, как лидеры построят беседу. Но основные предполагаемые к обсуждению вопросы, по его словам, вполне логичны - это и общее состояние двусторонних дел, и стратегическая стабильность, и многочисленные региональные конфликты, в том числе Сирия, Афганистан, Украина, Венесуэла, а также иранская проблема.
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Саммит G20 в ОсакеДональд ТрампВладимир ПутинВ мире
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