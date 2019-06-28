Трамп назвал темы переговоров с Путиным

ОСАКА (Япония), 28 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что у них есть много тем для обсуждения, включая торговлю и разоружение.

"Спасибо всем. Я очень рад быть с президентом Путиным. Я приветствую членов российской делегации, так и моей делегации. У нас будет очень интересная дискуссия. Есть много тем, которые мы обсудим, включая торговлю, разоружение, протекционизм и другие вопросы", - сказал Трамп в начале встречи с Путиным на полях саммита G20.

Путин и Трамп сели за переговоры на G20 pic.twitter.com/WsO9qkXOlN — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 28 июня 2019 г.

"Я думаю, что результаты встречи будут отличными", - добавил Трамп.

Представитель Белого дома ранее заявлял, что разговор будет преимущественно посвящен вопросам региональной безопасности, включая Иран, Украину, Сирию, Ближний Восток. Кроме того, будут подняты вопросы контроля над вооружениями и улучшения двусторонних отношений. Он также не исключил, что лидеры коснутся темы Венесуэлы, а Трамп затронет тему "вмешательства в выборы".