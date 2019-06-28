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РИА Новости

В Осаке началась встреча Путина и Трампа

08:05
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ОСАКА (Япония), 28 июн — РИА Новости. В Осаке на полях саммита "Большой двадцатки" начались переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа.
Как ожидается, лидеры обсудят общее состояние двусторонних дел, вопросы стратегической стабильности и региональные конфликты, в частности Иран, Украину, Афганистан, Сирию, Венесуэлу.
В преддверии G20 в интервью изданию Financial Times Путин заявил, что надеется обсудить с американским коллегой ситуацию вокруг Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
В свою очередь, Трамп незадолго до вылета в Японию сказал журналистам, что ожидает "хорошего разговора" с Путиным. При этом американский лидер добавил: "Но что я скажу, это не ваше дело".
Помощник Путина Юрий Ушаков, говоря о повестке встречи, подчеркивал, что многое будет зависеть от того, как лидеры построят беседу.
Это третья личная встреча лидеров России и США, в основном они общаются по телефону.
В последний раз президенты виделись в декабре на саммите "Большой двадцатки" в Буэнос-Айресе: они коротко пообщались "на ногах", до этого Трамп отменил полноформатную встречу из-за инцидента в Керченском проливе.
Кроме того, Путин и Трамп провели саммит Россия — США в Хельсинки летом прошлого года.
Флаги России и США
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Межгосударственные отношения России и США
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Саммит G20 в ОсакеДональд ТрампВладимир ПутинВ мире
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В банановой республике Гондурас МРОТ 340 долларов а в великой нефтегазовой империи 170 вот это реально шутка.
28 июня, 08:44
Вася Кремлеботов
44102021
Там тепло поэтому не надо оплачивать отопление и продукты питания дешевле ведь все растёт хорошо.
28 июня, 09:06
Вася Кремлеботов
3500008
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