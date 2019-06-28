В Осаке началась встреча Путина и Трампа

ОСАКА (Япония), 28 июн — РИА Новости. В Осаке на полях саммита "Большой двадцатки" начались переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа.

Как ожидается, лидеры обсудят общее состояние двусторонних дел, вопросы стратегической стабильности и региональные конфликты, в частности Иран, Украину, Афганистан, Сирию, Венесуэлу.

В преддверии G20 в интервью изданию Financial Times Путин заявил, что надеется обсудить с американским коллегой ситуацию вокруг Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

В свою очередь, Трамп незадолго до вылета в Японию сказал журналистам, что ожидает "хорошего разговора" с Путиным. При этом американский лидер добавил: "Но что я скажу, это не ваше дело".

Путин и Трамп сели за переговоры на G20 pic.twitter.com/WsO9qkXOlN — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 28 июня 2019 г.

Помощник Путина Юрий Ушаков, говоря о повестке встречи, подчеркивал, что многое будет зависеть от того, как лидеры построят беседу.

Это третья личная встреча лидеров России и США, в основном они общаются по телефону.

В последний раз президенты виделись в декабре на саммите "Большой двадцатки" в Буэнос-Айресе: они коротко пообщались "на ногах", до этого Трамп отменил полноформатную встречу из-за инцидента в Керченском проливе.