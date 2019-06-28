В Кемерово Станислава Тулеева оштрафовали за езду в пьяном виде

КЕМЕРОВО, 28 июн – РИА Новости. Житель Новосибирска Станислав Тулеев был осужден в Кемерово за пьяное вождение и оштрафован на 200 тысяч рублей, в вынесшем решение Заводском районном суде РИА Новости подтвердили такой приговор.

"Приговор в отношении Станислава Тулеева – от 7 июня этого года", - сказал собеседник.

Ранее СМИ сообщили, что Станислав Андреевич Тулеев – якобы внебрачный ребенок Андрея Тулеева, погибшего в 1998 году сына бывшего руководителя Кузбасса Амана Тулеева.

"Сказать является он (осужденный Тулеев) родственником бывшему губернатору или нет, мы не можем. Этого в приговоре не указано", – сказали РИА Новости в Заводском районном суде.

Как следует из приговора Заводского районного суда Кемерово, опубликованного в соцсетях, в апреле 2018 года Станислав Тулеев получил административный штраф в 30 тысяч рублей за отказ от медосвидетельствования и был на 1,5 года лишен прав.