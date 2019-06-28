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РИА Новости

Песков рассказал о краткой беседе Трампа и Путина перед саммитом G20

07:40
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© РИА Новости / Владимир АстапковичЗаместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
ОСАКА (Япония), 28 июн - РИА Новости. Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп во время краткого общения "на ногах" перед церемонией фотографирования на саммите G20 не обсуждали никаких вопросов, лишь поприветствовали друг друга, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Нет. Просто поприветствовали друг друга", - сказал Песков РИА Новости.
Путин и Трамп на церемонию фотографирования зашли вместе, живо общаясь друг с другом.
На 8.00 мск у них запланирована двусторонняя встреча. Она рассчитана на час. Стороны намерены обсудить вопросы стратегической стабильности.
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Саммит G20 в ОсакеДональд ТрампБольшая двадцаткаДмитрий ПесковВладимир ПутинРоссияСШАВ мире
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