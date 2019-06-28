Песков рассказал о краткой беседе Трампа и Путина перед саммитом G20

ОСАКА (Япония), 28 июн - РИА Новости. Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп во время краткого общения "на ногах" перед церемонией фотографирования на саммите G20 не обсуждали никаких вопросов, лишь поприветствовали друг друга, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Нет. Просто поприветствовали друг друга", - сказал Песков РИА Новости.

Путин перед G20 перекинулся парой слов с Трампом. И пожал руку наследному принцу Саудовской Аравии бен Салману pic.twitter.com/jCGv2UHtDa — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) June 28, 2019

Путин и Трамп на церемонию фотографирования зашли вместе, живо общаясь друг с другом.