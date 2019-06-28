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РИА Новости

МЧС предупредило о сильном дожде и ветре в Москве

07:31
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© РИА Новости / Владимир АстапковичПрохожие на одной из московских улиц во время дождя. Архивное фото
Прохожие на одной из московских улиц во время дождя. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Сильный дождь и ветер ожидаются в Москве 28 июня, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС России со ссылкой на данные Росгидромета.
"По прогнозам синоптиков Росгидромета в ближайшие 1-2 часа, с сохранением до конца суток 28 июня в Москве местами ожидается сильный дождь, усиление ветра порывами 12-17 м/с", - говорится в сообщении.
Столичные спасатели рекомендуют водителям снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств.
Уровни опасности погоды
30 мая 2017, 21:45
Уровни опасности погоды
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РосгидрометМЧС РФМоскваОбщество
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