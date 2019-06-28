МЧС предупредило о сильном дожде и ветре в Москве

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Сильный дождь и ветер ожидаются в Москве 28 июня, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС России со ссылкой на данные Росгидромета.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета в ближайшие 1-2 часа, с сохранением до конца суток 28 июня в Москве местами ожидается сильный дождь, усиление ветра порывами 12-17 м/с", - говорится в сообщении.