Вблизи Кипра нашли затонувший корабль римской эпохи с амфорами

АФИНЫ, 28 июн - РИА Новости. Затонувший корабль римской эпохи с амфорами найден в море вблизи курорта Протарас на юге Кипра, сообщил кипрский департамент древностей.
Корабль римских времен загружен амфорами, скорее всего, из Сирии или Киликии.
Это первый неразрушенный римский корабль, найденный возле Кипра, и результаты исследования, как ожидается, позволят по-новому взглянуть на масштабы торговых отношений острова с остальными римскими провинциями восточного Средиземноморья, говорится в сообщении.
Значение находки велико для кипрской археологии, отмечают в департаменте.
7 августа 2018, 15:56У берегов Севастополя нашли деревянный парусник древнеримской эпохи
Место кораблекрушения обнаружили водолазы-любители из исследовательской группы подводной археологии лаборатории археологических исследований Кипрского университета. Департамент древностей немедленно занялся организацией предварительного исследования кораблекрушения. Археологи, студенты и волонтеры лаборатории уже находятся в Протарасе и работают над документированием места кораблекрушения.
Подводные археологические исследования впервые проводятся исключительно за счет средств, выделяемых кипрским правительством, говорится в сообщении.
16 ноября 2017, 11:07Российские археологи нашли в Крыму усадьбу римского времени